"Сознательная провокация": ГПСУ опровергло заявление россиян об обстреле с территории Украины пограничного пункта в Ростовской области

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"Не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области. Отметим, что область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией, так и с неконтролируемым участком границы, протяженность которой более 400 км" , - сообщают в министерстве.

Там добавили, что российские пограничники не сообщали украинской стороне о нестандартных ситуациях.



"Отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области", - говорится в сообщении.

В ФСБ РФ заявили о якобы обстреле с территории Украины, которым разрушили объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.