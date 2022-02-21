"Сознательная провокация": ГПСУ опровергло заявление россиян об обстреле с территории Украины пограничного пункта в Ростовской области
Государственная пограничная служба заявляет, что заявление российского ФСБ об обстреле с территории Украины - откровенная провокация
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.
"Не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области. Отметим, что область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией, так и с неконтролируемым участком границы, протяженность которой более 400 км" , - сообщают в министерстве.
Там добавили, что российские пограничники не сообщали украинской стороне о нестандартных ситуациях.
"Отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участком границы, в Неклиновском районе Ростовской области", - говорится в сообщении.
- В ФСБ РФ заявили о якобы обстреле с территории Украины, которым разрушили объект, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы.
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