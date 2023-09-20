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"Сознательная политика захватчиков": Зеленская призвала генсека ООН помочь вернуть похищенных детей из РФ

20 сентября, 2023 среда
05:47
Война с Россией

Первая леди Елена Зеленская обратилась к Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и всей ООН в целом, чтобы помогли вернуть из России в Украину похищенных детей

Об этом она сказала на мероприятии, организованном на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, "Борьба за будущее: украинские дети в войне", передает Укринформ.

"Мы потеряли 504 ребенка, и еще сотни получили травмы, которые они пронесут через всю жизнь", - подчеркнула Зеленская.

По ее словам, более 19,5 тысячи украинских детей были депортированы или принудительно вывезены Россией. В настоящее время Украине удалось вернуть только 386 похищенных детей.

"И это только те случаи, о которых нам точно известно, - кажется, что таких детей могут быть сотни тысяч", - отметила первая леди.

"Им говорили, что они не нужны родителям. Что они никому не нужны. Что они не нужны своей стране. Что их никто их не ищет... Похищенным детям рассказывали, что они больше не дети Украины, а дети России, что Украины никогда не существовало и не будет существовать, что это часть России. Что они любят Россию, а не свою Родину", - рассказала она.

Она напомнила, что в Украине зафиксировали 231 факт сексуального насилия, совершенного военными РФ в отношении гражданских лиц, из них 13 детей - 12 девушек и один мальчик, причем самой маленькой жертве было всего четыре года.

"Пользуясь случаем, я обращаюсь к Генеральному секретарю ООН и всей Организации: помогите нам спасти украинских детей. Я от имени всех детей Украины прошу вас приложить личные усилия для того, чтобы они больше не страдали, чтобы остановился этот страшный счетчик", - сказала Зеленская. .

Она призвала помочь получить данные о похищенных детях, остановить ассимиляцию и паспортизацию, а также вывезти детей из ВОТ через безопасные коридоры.

"Нашим детям нужна справедливость, потому что происходящее - это не случайное преступление отдельного преступника. Это сознательная политика нападающих, и мы призываем весь демократический мир обеспечить для военных преступников наказание", - подчеркнула первая леди.

Украина
Россия
Елена Зеленская
воєнні злочини Росії
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