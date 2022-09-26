"Сожженный военкомат – единственный способ избежать мобилизации": во временно оккупированном Крыму активизировалось движение сопротивления
В населенных пунктах на всей территории временно оккупированного полуострова появляются протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам
Об этом говорится на facebook-странице представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.
По информации представительства, в Саках неизвестные расписали стену здания надписью "Нет могилизации". Похожие надписи в разных вариациях появляются по всей территории временно оккупированного Крымского полуострова. Кроме того, участники движения сопротивления распространяют идеи о создании отрядов самообороны, целью которых является противодействие преступной мобилизации.
Также активно сопротивляется оккупантам движение "Желтая лента". Активисты движения расклеивают листовки на улицах населенных пунктов временно оккупированного Крыма, а также собирают о враге информацию, которая может потребоваться для освобождения украинского полуострова. Кроме того, "Желтая лента" призывает население выступать против незаконных "референдумов" и не общаться с рашистами.
Благодаря активным действиям движения "Крымские боевые чайки" в городах Крыма появились плакаты "Геть з України, москаль некрасівий", "Сожженный военкомат – единственный способ избежать мобилизации" и чайка с желтой лентой и с надписью "Вдохновившие нас. поборем!".
В представительстве президента в АР Крым напомнили, что граждане Украины, которые хотят покинуть территорию полуострова и не могут терпеть оккупацию и тотальную пропаганду захватчиков, могут воспользоваться инструкцией. Она поможет выехать из временно оккупированного Крыма. https://cutt.ly/yF5WjUq
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