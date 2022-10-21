"Создают тыл и линии поставки": военный эксперт из США оценил вероятность нападения из Беларуси
Офицер вооруженных сил США в отставке, военный эксперт Гарри Табах заявил, что к возможному наступлению оккупантов из Беларуси следует готовиться, но такое развитие событий "не изменит что-либо в этой войне"
Об этом Табах сказал в интервью изданию "Главком" .
"Война вообще опасная вещь. Как говорит генерал Валерий Залужный, нужно быть готовым ко всему от ядерного удара до нападения на Киев. И так, похоже, что они (оккупанты - ред.) перегруппировываются в Беларуси, ремонтируют железные дороги. То есть они пытаются создать тыл и линии снабжения, также перебрасывают войска. Всего, чего угодно следует ожидать от них. Но я не думаю, что Беларусь изменит что-то в этой войне. Во-первых, у нее совсем небольшая армия.тВо-вторых, а кто будет защищать Лукашенко от своего же народа?" – сказал Табах.
Эксперт также напомнил, что ряд белорусских офицеров публично призывают военных Беларуси не присоединяться к войне против Украины.
"Есть очень много белорусских офицеров, например, Валерий Сахащик, который очень часто выступает в СМИ, призывающих белорусских офицеров не делать глупости и не присоединяться к войне. Я не думаю, что белорусские солдаты захотят участвовать в этой войне против Украины", - предположил Табах.
По мнению эксперта, Украина лучше подготовлена к возможному наступлению со стороны Беларуси, чем это было в начале полномасштабного вторжения.
"Сейчас мосты взорваны, где надо, уже заминированы. Они не смогут просто так зайти. А если зайдут, будет месиво, очень многие погибнут. И Лукашенко таким участием очень рискуют многим, поэтому он боится", - сказал Табах.
- Ранее разведка Великобритании заявила, что вероятность наступления на Украину из Беларуси минимальна .
- Американский Институт изучения войны оценил риск наступления из Беларуси как невысокий .
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