Создают картину для комиссии МАГАТЭ: российская армия обстреливает Энергодар, чтобы обвинить ВСУ
Оккупанты сегодня, 31 августа, обстреливают Энергодар, чтобы создать картину для комиссии МАГАТЭ об обстрелах города якобы с нашей стороны водохранилища
Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграмме.
"На противоположном берегу армия России обстреливает Энергодар. Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища. Распятого мальчика в трусиках помните? только теперь "трусики" пытаются надеть на жителей Энергодара", - пишет Евтушенко.
Также глава Никопольского РВА предупреждает местных жителей об опасности.
"Ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент ордынцы могут вернуть свои гаубицы в нашу сторону. Будьте внимательны и по возможности не находитесь на открытых площадках", - говорится в сообщении.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная россиянами атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
- Ранее сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева в сторону Запорожской АЭС 31 августа. Миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и доложить по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.45Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное