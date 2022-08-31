Создают картину для комиссии МАГАТЭ: российская армия обстреливает Энергодар, чтобы обвинить ВСУ

Об этом сообщает глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в телеграмме.

"На противоположном берегу армия России обстреливает Энергодар. Цель этого действа – создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища. Распятого мальчика в трусиках помните? только теперь "трусики" пытаются надеть на жителей Энергодара", - пишет Евтушенко.

Также глава Никопольского РВА предупреждает местных жителей об опасности.

"Ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент ордынцы могут вернуть свои гаубицы в нашу сторону. Будьте внимательны и по возможности не находитесь на открытых площадках", - говорится в сообщении.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная россиянами атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .

Ранее сообщалось, что миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева в сторону Запорожской АЭС 31 августа. Миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и доложить по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство.

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