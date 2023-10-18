"Создавалось в обители преподобного Серафима": патриарх Кирилл заявил, что ядерное оружие сохранило РФ независимость

Об этом пишет российское издание " Медуза ".

"Если бы не работа Курчатова, Радия Ивановича, их коллег, собратьев, трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, ибо по невыразимому божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима", - заявил московский патриарх Кирилл во время вручения ордена физику Радию Илькаеву – научному руководителю федерального ядерного центра.

По словам Кирилла, благодаря ядерному оружию Россия осталась независимой и свободной.

"Конечно, мы должны все хранить в наших сердцах и в памяти этот замечательный подвиг наших ученых, практически спасших страну", - сказал Кирилл.

Справка : Серафим Саровский (1754-1833) - основатель и покровитель Дивиевского монастыря. С 1990 года упоминается в РПЦ как покровитель ядерщиков.