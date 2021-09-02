Создавали продукцию для оккупантов: СБУ разоблачила в Киеве "дочку" российского рекламного агентства

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

В ходе расследования установлено, что фирма начала работать в этом направлении еще в 2014 году.



Агентство разрабатывало макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму.

В материалах были и призыви к расколу и федерализации Украины.

Среди "архивов" агентства есть макеты и готовая продукция с надписями: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" и другие.

В последнее время подрядчики подготовили продуктов для оккупантов в Крыму для сепаратистов с лозунгами: "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Прорва любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется россиянами

СБУ расследует дело о создании террористической группы или организации.

Правоохранители провели обыски в офисах и жилищах фигурантов дела.