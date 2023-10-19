Создавали "православные ЧВК" для войны против Украины: СБУ разоблачила руководство РПЦ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, задействованных на передовой". – говорится в сообщении.

Отмечается, что при отборе потенциальных кандидатов они предпочитают мужчин, которые проходили военную службу и имеют боевой опыт. Наемники, после зачисления в ряды ЧВК, проходят курс военно-тактической и огневой подготовки. Это происходит под руководством инструкторов из российских спецслужб. Тренировки проходят в стенах собора и на специальных полигонах РФ.

"Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство храмов", - указывают в СБУ.

В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечению виновных к ответственности.