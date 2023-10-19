Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Создавали "православные ЧВК" для войны против Украины: СБУ разоблачила руководство РПЦ

Создавали "православные ЧВК" для войны против Украины: СБУ разоблачила руководство РПЦ

19 октября, 2023 четверг
15:28
Криминал

Служба безопасности Украины разоблачила руководство РПЦ в создании частных военных компаний для войны против Украины: они вербуют собственных прихожан

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге. В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, задействованных на передовой". – говорится в сообщении.

Отмечается, что при отборе потенциальных кандидатов они предпочитают мужчин, которые проходили военную службу и имеют боевой опыт. Наемники, после зачисления в ряды ЧВК, проходят курс военно-тактической и огневой подготовки. Это происходит под руководством инструкторов из российских спецслужб. Тренировки проходят в стенах собора и на специальных полигонах РФ.

"Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на "строительство храмов", - указывают в СБУ.

В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечению виновных к ответственности.

  • Ранее стало известно, что РФ привлекла к агентурной работе священников РПЦ, откомандированных на оккупированные территории.
Общество
Украина
Россия
СБУ
Война с Россией
Читайте также:
Федір Веніславський
18 октября, 2023 среда
Отмена отсрочки от мобилизации для студентов от 30 лет: в Раде рассказали, почему инициатива "забуксовала"
19 октября, 2023 четверг
Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області
18 октября, 2023 среда
Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
16:32
Олаф Шольц
"Более цинично не бывает": Шольц возмутился словами Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке
16:23
ракета ATACMS
Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе
16:05
OPINION
В Украине нужно движение за права солдат
16:02
НАПК выявило признаки обогащения начальника районного ТЦК Одессы на почти 47 млн грн
15:58
WhatsApp
В Whatsapp теперь можно использовать две учетные записи одновременно
15:40
Обновлено
Ночная атака РФ: оккупанты ударили по Сумам, в Николаеве произошел пожар в результате ракетного удара
15:21
Эксклюзив
ВСУ не отдали ни сантиметра земли: в "Стальной границе" рассказали о боях на Купянско-Лиманском направлении
15:13
TVORCHI выпустили новый клип накануне тура по Украине
15:02
До конца года оккупанты планируют вывезти в РФ еще 10 тыс. украинских детей, – Лубинец
14:50
Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы
14:50
Приспешник Медведчука Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны
14:48
В Украине изменили процедуру получения первого е-рецепта: отныне к врачу идти не нужно
14:38
В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС
14:33
Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране
14:29
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:19
Петиция об отсрочке постановления Кабмина, усложняющая поставки гуманитарки, набрала 25 тыс. голосов
14:14
В Киеве на станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи. Список локаций
14:13
В РФ заявили, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
14:11
В Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Режиссер ленты отреагировал
14:08
OPINION
Николай Княжицкий
Принятие законопроекта о запрете религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, – это имитация и промедление
13:57
Обновлено
"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык
13:53
Нарушения авторских прав: музыкальные лейблы будут судиться с компанией ИИ, использовавшей тексты их песен для обучения чат-бота
13:49
F-16
Кулеба назвал два препятствия для появления истребителей F-16 в Украине
13:44
Обновлено
Совет принял в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
13:34
Российские вертолеты начали атаковать издалека, потому что боятся украинской ПВО
13:27
В Украине начали выдавать ваучеры на обучение по специальности "сапер": кто может получить
13:20
"Все, что необходимо для ПВО": Германия готовит зимний пакет помощи для Украины
13:15
"Похищенное наследие": НАПК зафиксировало 245 культурных объектов, которые россияне украли в Украине за время войны
13:13
Парламент принял проект бюджета-2024 в первом чтении
13:00
Маск может удалить платформу X для доступа в Европе через закон ЕС
12:52
Россияне планируют перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ, - движение Атеш
12:49
Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях
12:44
Из портов Большой Одессы временным коридором вышли еще два судна с зерном
12:41
Обновлено
Атаки ХАМАСа: посол Корнийчук подтвердил гибель в Израиле 18 украинцев
12:18
Prozorro
В тендерах приняло участие 35 тыс. поставщиков: за год через систему Prozorro объявили закупки на 589 млрд грн
12:14
Осенний дождь охватит всю Украину, кроме одного региона: прогноз погоды на 20 октября от Наталки Диденко
12:09
Обновлено
РФ нанесла удар по Херсону: по меньшей мере три человека пострадали
12:06
OPINION
Путин приходит в бешенство от ATACMS. Колонка Виталия Портникова
11:57
Авдеевка под постоянными обстрелами: из соображений безопасности в город перестали завозить гуманитарку
11:45
Обзор
Байден будет просить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины, Израиля и других кризисов, а украинская экономика адаптировалась к войне и начинает восстанавливаться. Акценты мировых СМИ 19 октября
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV