Создавали фейковые аккаунты в соцсетях по заказу РФ, чтобы распространять дезинформацию: СБУ разоблачила двух жителей Житомирщины
Служба безопасности Украины разоблачила двух жителей Житомирщины, которые по заказу Российской Федерации создавали фейковые учетные записи в соцсетях, чтобы проводить информационные диверсии против Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлено, что к противоправной деятельности причастны двое жителей Житомирщины. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное программное обеспечение производства РФ", - говорится в сообщении.
Программа, в которой работали злоумышленники, позволяла им создавать аккаунты без применения сервисов мобильной связи. Через специальные интернет-платформы эти аккаунты передавали россиянам за деньги.
Средства участники кибергруппы получали на собственные электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.
"На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины", - сообщают в СБУ.
Во время обыска у злоумышленников изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением для массовой автоматизации создания аккаунтов, средств связи и другие доказательства противоправной деятельности.
Также возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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