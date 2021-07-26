Создавали фейки для РФ: СБУ ликвидировала мощную ботоферму
В Ивано-Франковской области СБУ ликвидировала ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.
Как говорится в сообщении, организовал ее местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.
Отмечается, что заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее мощности, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном это накрутка количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. Расчеты велись в рублях.
В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.
Сейчас продолжаются следственные действия.
После завершения экспертиз организатору планируется объявить о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.13
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное