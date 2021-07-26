Создавали фейки для РФ: СБУ ликвидировала мощную ботоферму

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках.



Как говорится в сообщении, организовал ее местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов.



Отмечается, что заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. И использовали ее мощности, когда нужны были масштабные искажения реального положения вещей. В основном это накрутка количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. Расчеты велись в рублях.



В ходе проведенных обысков по месту реального проживания организатора ботофермы обнаружены и изъяты SIM-шлюзы, компьютерное и другое специализированное телекоммуникационное оборудование и почти три тысячи SIM-карт операторов мобильной связи.



Сейчас продолжаются следственные действия.



После завершения экспертиз организатору планируется объявить о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, предусмотрено ст. 361 Уголовного Кодекса Украины.



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