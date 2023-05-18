Создавал систему фейковых властных учреждений и повторял нарративы Кремля: в Полтаве задержан лидер "народовластия"
Во время комплексных мероприятий в Полтаве задержан мужчина, который хотел создать псевдогосударственное образование на территории областного центра
Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленник позиционировал себя как лидер так называемого "народовластия" и занимался созданием фейкового самоуправления в городе. Незаконный институт назвал "советом территориальной общины" и даже заказал печать для псевдоучреждения.
На своей странице в Фейсбуке он призвал граждан присоединяться к его объединению и создавать новые общины для насильственного захвата государственной власти в Украине. Своим последователям фигурант обещал должности в составе фейкового учреждения.
Кроме того, в записанных видеокомментариях он регулярно повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию РФ называл гражданской войной в Украине.
Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
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