Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Создавал систему фейковых властных учреждений и повторял нарративы Кремля: в Полтаве задержан лидер "народовластия"

Создавал систему фейковых властных учреждений и повторял нарративы Кремля: в Полтаве задержан лидер "народовластия"

18 мая, 2023 четверг
12:18
Криминал

Во время комплексных мероприятий в Полтаве задержан мужчина, который хотел создать псевдогосударственное образование на территории областного центра

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленник позиционировал себя как лидер так называемого "народовластия" и занимался созданием фейкового самоуправления в городе. Незаконный институт назвал "советом территориальной общины" и даже заказал печать для псевдоучреждения.

На своей странице в Фейсбуке он призвал граждан присоединяться к его объединению и создавать новые общины для насильственного захвата государственной власти в Украине. Своим последователям фигурант обещал должности в составе фейкового учреждения.

Кроме того, в записанных видеокомментариях он регулярно повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию РФ называл гражданской войной в Украине.

Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

  • Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.
Общество
СБУ
Война с Россией
Читайте также:
фейк, пропаганда, Володимир Соловйов, дезінформація, російські фейки
17 мая, 2023 среда
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
Лавров
17 мая, 2023 среда
Лавров рассказал о сигналах, которые РФ получает от Запада по дипломатическому урегулированию в Украине
обстріл, ППО
16 мая, 2023 вторник
Сегодня состоялась историческая ночь: ночью враг использовал все имеющиеся уловки, - Згурец
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
18 мая
13:50
САП зарегистрировала производство о разглашении данных по делу экс-председателя Верховного Суда Князева. НАБУ проведет расследование
13:43
На белорусский аэродром "Мачулищи" перебазировали 10 истребителей РФ, - Беларускі Гаюн
13:39
лукашенко, 9 мая 2023
"Лукашенко действительно болеет": разведка по прогнозам о смерти белорусского диктатора
13:33
Курс валют 18 мая: какие цены в обменниках Украины
13:30
В оккупационные администрации на востоке Украины назначают россиян: местным коллаборантам РФ не доверяет
13:24
К концу мая во всех военных госпиталях ВВК перейдут на электронную очередь
13:10
Пентагон
Слитые документы Пентагона: Тейшейра передавал данные иностранцам
13:10
Эксклюзив
Единственный выигрышный для России вариант – это проиграть войну, – историк Тимоти Снайдер
13:04
Маляр: На ВОТ захватчики создают резервы из местных жителей с помощью облав и задержаний
13:03
Зеленский может поехать на саммит G7 в Японии: в ОП назвали условие
13:03
G7
Китай и Россия станут ключевыми темами саммита G7, - Bloomberg
12:50
Стильно и аутентично: как во Львове популяризируют украинскую вышиванку
12:40
электроэнергиия
Украина возобновила незначительный импорт электроэнергии: людей призвали потреблять бережливо
12:40
Лукашенко назвал "наибольшей дезинформацией" заявления о контрнаступлении ВСУ
12:36
Новая почта
В мобильном приложении Новой почты произошел сбой, компания работает над решением проблемы
12:33
В Молдове заявили о полном отказе от российского природного газа и электроэнергии
12:29
ГУР о вероятности масштабных процессов на территории РФ: бункеры не помогут
12:18
Россия удерживает в Черном море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
12:09
Россияне ударили ракетами по Константиновке: повреждены частные дома, есть погибшие и раненые
12:06
Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
12:06
Обновлено
Когда империя подыхает, она ловит Patriot или Himars
11:56
Обновлено
Встреча Зеленского со спецпредставителем Китая: Киев заинтересован в привлечении КНР в реализацию украинской формулы мира. Пекин говорит о помощи "в пределах своих возможностей"
11:31
Обновлено
В РФ заявили о взрыве на железной дороге в Крыму: движение поездов приостановлено
11:26
Эксклюзив
Бахмут продемонстрировал подковерные игры и конфликты российской армии с ЧВК, - глава Совета резервистов Сухопутных войск
11:23
Совбез ООН
Россия созывает заседание Совбеза ООН из-за поставок западного оружия Украине. В ОП отреагировали
11:06
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки и почему Киев нуждается в большей защите
10:53
Ночной удар РФ по Украине: в Минэнерго сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры
10:52
Использование евро для международных платежей упало до самого низкого уровня за три года
10:50
Зеленский: Пусть нынешний День вышиванки станет напоминанием, через что пришлось пройти нашим гражданам и как крепка культура Украины
10:46
Обновлено
Ночной удар РФ по Украине: работала ПВО, есть попадания и падение обломков. В Одесской области есть погибший и раненые
10:45
В Стельмаховке в Луганской области остался последний житель, он отказывается уезжать
10:42
В результате вражеского обстрела Запорожской области погибла женщина, трое мужчин получили ранения
10:25
Собирал разведданные о морской пехоте ВСУ и инфраструктуре на Запорожье: коллаборанту-взяточнику грозит пожизненное заключение
10:19
ВСУ за сутки продвинулись на 1700 метров на флангах Бахмута, - Череватый
10:08
OPINION
Ростислав Павленко
Ученых, разработавших "Кинжал", в России посадили за госизмену
09:55
США препятствуют началу обучения украинских пилотов на F-16, - NYT
09:55
Паводок в Киеве: за сутки уровень воды снизился на 25 см
09:47
москва, кремль
Скептически относятся к войне: британская разведка объяснила запрет увольнения для чиновников в РФ
09:44
Средства от соглашений прокуроров и обвиняемых будут направляться на Армию дронов: САП и Минцифра подписали меморандум
09:35
TikTok
В США первый штат полностью запретил TikTok
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV