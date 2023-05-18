Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленник позиционировал себя как лидер так называемого "народовластия" и занимался созданием фейкового самоуправления в городе. Незаконный институт назвал "советом территориальной общины" и даже заказал печать для псевдоучреждения.

На своей странице в Фейсбуке он призвал граждан присоединяться к его объединению и создавать новые общины для насильственного захвата государственной власти в Украине. Своим последователям фигурант обещал должности в составе фейкового учреждения.

Кроме того, в записанных видеокомментариях он регулярно повторял кремлевские нарративы, в которых вооруженную агрессию РФ называл гражданской войной в Украине.

Также злоумышленник публично отрицал действующий конституционный строй Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.