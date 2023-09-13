Создатели сериала "Очень странные дела" представили первое промо 5-го сезонапредставили первое промо

Об этом информируют на странице сериала в инстаграме.

Вышло первое официальное промо пятого сезона "Очень странных дел" с подписью: "Простите за наш беспорядок".

В Instagram Stories авторы прокомментировали рекламный ролик: "Надвигается нечто сладенькое" подогревая внимание фанатов к новому сезону.

Фото: Скрин

Эпизоды пятого сезона сериала, скорее всего, будут короче, чем в четвертом. Авторы не исключают, что финальная серия будет больше похожа на полнометражный фильм, как это было и с окончанием 4 сезона.

Пятый сезон станет последним для сериала. Его выход намечен на лето 2024 года.

Что известно о Stranger Things

"Очень странные дела" - это сериал, стартовавший в 2016 году и ставший одним из самых успешных проектов Netflix. События сериала разворачиваются в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, который сталкивается со сверхъестественными событиями. В центре сюжета сериала – группа школьников, которым на момент старта сериала по сюжету было около 12 лет (однако до 4 сезона они заметно повзрослели), а также их родители и старшие братья/сестры вместе с их друзьями.

В главных ролях – Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэйди Синк, Натали Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Мэттью Модайн, Пол Райзер, Кара Бу.

27 мая после трехлетней паузы вышел четвертый сезон жуткого сериала.