Создатели мультфильма по мотивам игры "Марио" показали первый трейлер
Nintendo представила первый трейлер мультфильма "Супер Марио братья" (The Super Mario Bros) по мотивам культовой видеоигры "Марио" от студии Illumination
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Предыдущий опыт экранизации видеоигры не удался. В 1993 году в Голливуде вышел боевик Super Mario Bros. И через 30 лет в Nintendo отважились на вторую попытку.
В новом трейлере появился главный антагонист персонажа – самая сильная черепаха Купа. Также показали сражение с пингвинами. В конце трейлера Марио появляется в Грибном Королевстве. Марио и другие персонажи в трейлере максимально приближены к игровым версиям.
Премьера запланирована на 7 апреля 2023 года от Universal Pictures.
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