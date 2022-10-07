Создатели мультфильма по мотивам игры "Марио" показали первый трейлер

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Предыдущий опыт экранизации видеоигры не удался. В 1993 году в Голливуде вышел боевик Super Mario Bros. И через 30 лет в Nintendo отважились на вторую попытку.

В новом трейлере появился главный антагонист персонажа – самая сильная черепаха Купа. Также показали сражение с пингвинами. В конце трейлера Марио появляется в Грибном Королевстве. Марио и другие персонажи в трейлере максимально приближены к игровым версиям.

Премьера запланирована на 7 апреля 2023 года от Universal Pictures.

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