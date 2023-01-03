Создать "купол" противовоздушной обороны над всей Украиной в ближайшие годы физически невозможно, - Воздушные силы

Об этом стало известно из национального телемарафона во вторник, 3 января.

"В ближайшие годы мы не создадим никакого "купола" над всей территорией Украины - это невозможно физически, потому что систем ПВО поставить на такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты внутри страны просто невозможно. Это должно быть огромное количество техники, это невероятно дорого, на это нужен огромный государственный и человеческий ресурс", - сказал Игнат.

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В то же время он также отметил, что система ПВО в других странах мира, таких как США и Европа, - это перекрытие определенных направлений, определенных объектов.

"Другую часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители - многоцелевые самолеты, являющиеся частью противовоздушной обороны", - сказал спикер.

Он подчеркнул: для того чтобы это происходило быстро и эффективно, необходимы новые самолеты с современными радарами, современными ракетами, прицельно-навигационными комплексами.

"Самолеты, которые мы хотим получить, первый кандидат - это F-16 определенной модификации, который мог бы выполнять задачи в воздухе, в том числе по прикрытию воздушного пространства", - сказал Игнат.

3 января стало известно, что в период новогодних праздников силы ПВО за двое суток уничтожили над Украиной 100% вражеских дронов, а именно 84 штуки. Всего с сентября их ликвидировали почти полтысячи.

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