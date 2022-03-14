Создать группировку, которая могла бы провести штурм Киева, чрезвычайно трудно, - руководитель столичной ВА
Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов считает, что Россия для штурма столицы должна сосредоточить у города все войска, которые есть в Украине
Об этом он сказал в интервью НВ .
Жирнов сказал, что для того, чтобы завладеть Киевом, противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения.
"Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше, чем обороняющиеся. Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, А входящие во внешнее кольцо - должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск", - сообщил глава ВА.
По его информации, столица сейчас имеет очень большую группировку войск.
"Сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти к Киеву. К примеру, в период Второй мировой войны, для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую группировку, которая бы штурмовала Киев, очень тяжело, даже для такой страны, как Россия", - отметил Жирнов.
- 13 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что никакой блокады Киева нет.
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