Создать группировку, которая могла бы провести штурм Киева, чрезвычайно трудно, - руководитель столичной ВА

Об этом он сказал в интервью НВ .

Жирнов сказал, что для того, чтобы завладеть Киевом, противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения.



"Силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше, чем обороняющиеся. Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, А входящие во внешнее кольцо - должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск", - сообщил глава ВА.



По его информации, столица сейчас имеет очень большую группировку войск.



"Сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти к Киеву. К примеру, в период Второй мировой войны, для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую группировку, которая бы штурмовала Киев, очень тяжело, даже для такой страны, как Россия", - отметил Жирнов.

13 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что никакой блокады Киева нет.