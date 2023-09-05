"Создаст много хлопот для россиян": в ВСУ объяснили, что даст деоккупация Клищиевки под Бахмутом

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии проекту Донбасс.Реалии.

"Когда мы освободим уже Клищиевку, это для противника будет значительным ударом, ему придется отходить и закрепляться на новых рубежах, которые он сейчас готовит для своего отступления", - сказал он.

Евлаш добавил, что после Клищиевки оккупанты, скорее всего, отойдут в тыл.

"Там определены рубежи их командованием, которые они уже готовят. И это будет зависеть от развития дальнейших боевых действий. Увидим, как быстро они начнут сыпаться", - подчеркнул спикер.

Он считает, что возвращение Клищиевки под контроль Украины создаст для оккупантов много хлопот.