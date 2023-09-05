"Создаст много хлопот для россиян": в ВСУ объяснили, что даст деоккупация Клищиевки под Бахмутом
Силы обороны преуспевают на южном фланге вблизи Бахмута - освобождение Клищиевки станет значительным ударом для армии РФ
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии проекту Донбасс.Реалии.
"Когда мы освободим уже Клищиевку, это для противника будет значительным ударом, ему придется отходить и закрепляться на новых рубежах, которые он сейчас готовит для своего отступления", - сказал он.
Евлаш добавил, что после Клищиевки оккупанты, скорее всего, отойдут в тыл.
"Там определены рубежи их командованием, которые они уже готовят. И это будет зависеть от развития дальнейших боевых действий. Увидим, как быстро они начнут сыпаться", - подчеркнул спикер.
Он считает, что возвращение Клищиевки под контроль Украины создаст для оккупантов много хлопот.
- 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными, защищающими нашу страну в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президент заслушал доклады командования по ситуации на участках ответственности бригад, а также о выполнении боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.
- В понедельник, 4 сентября, ВСУ успешно отбили атаки врага к северу от Клищиевки на Донетчине, в свою очередь враг нанес авиационный удар в районе Ивановского.
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