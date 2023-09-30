Созданный художниками из США: в Буче задержан мужчина, обливший краской мурал

Об этом сообщает полиция Киевщины.

О повреждении мурала, размещённого на стене дома культуры, полицию сообщили местные жители. Изображение женщины создали художники из США на прошлой неделе.



"За несколько часов правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Свои действия объясняет тем, что ему не понравилась картина", – говорится в сообщении.

Следователи Бучанского управления полиции проводят досудебное расследование по факту повреждения имущества (ч. 1 ст. 194 УКУ).

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.