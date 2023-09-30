Созданный художниками из США: в Буче задержан мужчина, обливший краской мурал
В Буче на Киевщине задержали мужчину, который облил краской мурал на стене дома культуры: его создали художники из США
Об этом сообщает полиция Киевщины.
О повреждении мурала, размещённого на стене дома культуры, полицию сообщили местные жители. Изображение женщины создали художники из США на прошлой неделе.
"За несколько часов правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Свои действия объясняет тем, что ему не понравилась картина", – говорится в сообщении.
Следователи Бучанского управления полиции проводят досудебное расследование по факту повреждения имущества (ч. 1 ст. 194 УКУ).
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее в Буче установили мемориал, посвященный памяти гражданских, погибших из-за преступлений россиян в оккупации в феврале и марте 2022 года. Мемориал содержит 501 памятную табличку с именами погибших бучанцев, которых удалось идентифицировать.
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