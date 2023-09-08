Созданные ИИ: Австралия потребует от Google и Bing удалять материалы о жестоком обращении с детьми

Об этом информирует Reuters .

Комиссар по вопросам электронной безопасности Джули Инман Грант сообщила, что гиганты индустрии по просьбе правительства разработали новый кодекс безопасности, согласно которому поисковики должны гарантировать, что такой контент не будет отображаться в результатах поиска.

По словам комиссара, также есть требование, чтобы встроенные в поисковики функции ИИ не могли создавать дипфейки.

"Использование ИИ возросло настолько быстро, что, по моему мнению, в какой-то мере застало весь мир врасплох", - указала Грант, обосновывая необходимость изменений в кодекс.

По ее словам, предыдущий кодекс, разработанный компаниями Alphabet (Google) и Microsoft (Bing), не включал контент, созданный искусственным интеллектом, поэтому она попросила их вернуться к его разработке.

"Когда крупнейшие игроки отрасли объявили, что интегрируют генеративный ИИ в свои поисковые функции, у нас был проект кодекса, который явно уже не соответствовал своему назначению. Мы попросили индустрию попробовать еще раз (разработать новый, – ред.)", – добавила Грант.

Регулятор принял новую версию кодекса. Ранее в этом году он зарегистрировал кодексы безопасности нескольких других интернет-сервисов, таких как социальные сети, приложения для смартфонов и поставщиков оборудования. Эти кодексы вступят в силу в конце 2023 года. Продолжается разработка кодексов безопасности для интернет-хранилищ и сервисов частных сообщений.