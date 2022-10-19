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Создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС: глава МАГАТЭ надеется вскоре снова вернуться в Украину

19 октября, 2022 среда
13:03
политика

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время вернуться в Украину для продолжения переговоров о создании зоны безопасности вокруг оккупированной Россией Запорожской АЭС

Об этом сообщает Reuters.

"Есть вероятность, что я вернусь в Украину и Россию, это собственно то, о чем мы принципиально договорились, на данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление зоны защиты", - сказал он во время поездки в Аргентину.

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Он добавил, что это предполагает взаимодействие, когда он, как глава МАГАТЭ, получает ответы и реакцию с обеих сторон.

"Я ищу новые пути продвижения вперед, и для этого в какой-то момент, вероятно, очень скоро мне придется вернуться", – заметил он.

Что касается применения Россией против Украины ядерного оружия глава МАГАТЭ считает, что РФ может использовать это только как "крайнюю меру"

"Я считаю, что возможность использования Россией ядерного оружия не является немедленной возможностью. Очевидно, что ничего нельзя исключать, я не нахожусь в механизме принятия решений в этой стране, но я считаю, что это будет крайняя мера", - сказал Гросси.

  • Напомним, персонал Запорожской АЭС заставляют подписать новый трудовой договор с Росатомом, а Энергоатом призывает их не делать этого и выполнять его указания.

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ядерная безопасность
Запорожская АЕС
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