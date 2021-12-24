"Создание "русского мира": СБУ открыла дело о государственной измене нардепа Шевченко
Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что причиной подозрения стали его отношения с президентом Беларуси
Об этом он сам написал в Facebook .
"Вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст. 111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко", - написал он.
По его словам, причиной стали его отношения с Беларусью.
"Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Тупейшего повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", - добавил народный депутат.
- 24 мая 2021 Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за поддержки задержания белорусского оппозиционного блоггера Романа Протасевича и поддержки режима Александра Лукашенко. Ранее у него был визит к самопровозглашенному президенту Беларуси.
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