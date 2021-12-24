"Создание "русского мира": СБУ открыла дело о государственной измене нардепа Шевченко

Об этом он сам написал в Facebook .



"Вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст. 111 ККУ. Теперь я в одном списке с Медведчуком и Порошенко", - написал он.



По его словам, причиной стали его отношения с Беларусью.



"Шьют мне создание "русского мира" в Украине. Тупейшего повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью", - добавил народный депутат.

24 мая 2021 Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за поддержки задержания белорусского оппозиционного блоггера Романа Протасевича и поддержки режима Александра Лукашенко. Ранее у него был визит к самопровозглашенному президенту Беларуси.