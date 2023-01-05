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Создание российским командованием разных ЧВК стало поводом на Западе для передачи танков Украине, - политэксперт Клочок

5 января, 2023 четверг
18:34
война с Россией

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня", считает, что передача легких танков от Франции - это коллективное решение членов НАТО на фоне дискуссий о поставках танков Abrams и Leopard 2

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Заявление Макрона о передаче легких танков прозвучало только после дискуссии о возможности передачи Leopard, а Германия и Франция определяют политику ЕС в целом. Новый год во многом и на Западе был определяющим, а именно событиями на Донбассе. Российское командование в последнее время прибегло к созданию частных военных компаний (ЧВК– ред.) Известно, что на востоке Украины воюет Пригожина ЧВК Вагнера, также там появилась ЧВК Шойгу и, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, еще есть и третья какая-то ЧВК.То есть Россия прибегла к тактике создание частных военных компаний, где и обеспечение лучше, как денежное, так и военное и материальное", - прокомментировал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Валерий Клочок добавил, что Пригожин со своим ЧВК потерпел провал под Бахмутом, что он и признал в канун Нового года, а это серьезный репутационный удар и по Пригожину, и по самой схеме ЧВК в России.

"По моему мнению, что это на Западе и послужило поводом для передачи легких танков, то есть это коллективное решение членов НАТО на фоне дискуссий о поставках танков Abrams и Leopard 2. И буквально сегодня, 5 января, появился от США комментарий, что Abrams не могут быть доставлены, потому что они очень тяжелые, 55 тонн веса и там стоит турбина, которую сложно обслуживать, однако, это бред. Я думаю, что это политический момент, но указывает, что Франция и Германия будут поставлять танки в Украину, только вопрос времени. Заявление Макрона свидетельствует, что первый шаг сделан, далее Шольц", - заметил Клочко.

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Вагнергейт
оружие для Украины
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