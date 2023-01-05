Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Заявление Макрона о передаче легких танков прозвучало только после дискуссии о возможности передачи Leopard, а Германия и Франция определяют политику ЕС в целом. Новый год во многом и на Западе был определяющим, а именно событиями на Донбассе. Российское командование в последнее время прибегло к созданию частных военных компаний (ЧВК– ред.) Известно, что на востоке Украины воюет Пригожина ЧВК Вагнера, также там появилась ЧВК Шойгу и, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, еще есть и третья какая-то ЧВК.То есть Россия прибегла к тактике создание частных военных компаний, где и обеспечение лучше, как денежное, так и военное и материальное", - прокомментировал руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Валерий Клочок добавил, что Пригожин со своим ЧВК потерпел провал под Бахмутом, что он и признал в канун Нового года, а это серьезный репутационный удар и по Пригожину, и по самой схеме ЧВК в России.

"По моему мнению, что это на Западе и послужило поводом для передачи легких танков, то есть это коллективное решение членов НАТО на фоне дискуссий о поставках танков Abrams и Leopard 2. И буквально сегодня, 5 января, появился от США комментарий, что Abrams не могут быть доставлены, потому что они очень тяжелые, 55 тонн веса и там стоит турбина, которую сложно обслуживать, однако, это бред. Я думаю, что это политический момент, но указывает, что Франция и Германия будут поставлять танки в Украину, только вопрос времени. Заявление Макрона свидетельствует, что первый шаг сделан, далее Шольц", - заметил Клочко.

9 декабря 2022 г. министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню сообщил о создании во Франции нового фонда, через который Украина может осуществлять заказы ВПК Франции.

4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

Кроме того, Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, отметил, что французские AMX-10 RC не смогут прожечь броню российских танков, однако БМП, БТР, долговременные огневые точки не составляют для этих машин каких-либо сложностей.

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