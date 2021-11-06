Создание проблем с языковым вопросом и перевод его в политическую плоскость совершенно неуместно

Такое мнение высказал в ходе дискуссии о качестве образования в мультикультурных регионах Сергей Квит, глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования на II форуме идей и решений "Re:Open Zakarpattia", - сообщает Еспресо.TV.

"Неуспехом будет стратегия самоизоляции и нежелание разбираться, что происходит в этой стране, - говорит Сергей Квит. - Украина ко всем национальным меньшинствам относится как к своим гражданам и пытается давать им все возможности для реализации. Не только персональной, но и общественной, например, участвовать в жизни всей страны, интегрировались, избирались в парламент, в органы местного самоуправления, чтобы становились членами правительства и т.д. Поэтому создание проблем с языковым вопросом и перевод его в политическую плоскость абсолютно неуместно".

По словам Сергея Квита, говоря о качестве образования в Украине, нужно придерживаться профессиональной позиции.

"Что касается высшего образования в Украине, то мы являемся частью единого Европейского образовательного пространства по высшему образованию. Есть документ с 2015 года, который говорит, что означает обеспечение качества, даже отношения между преподавателями и студентами. Мы имеем все инструменты, чтобы реагировать на недостойные вещи в образовании, но, к сожалению, это не касается политики. Потому что реформа образования в Украине происходит на волне большого восхищения и воли от гражданского общества. Это наше преимущество, и на это нужно обратить особое внимание", - говорит Сергей Квит.

Эксперт также заверил, что Украина и дальше будет финансировать места на госзаказ в вузах.

"Украинское государство никогда не будет отходить от госфинансирования: дети за государственные средства смогут учиться и в школе, и в университете. Проблема здесь другая, и она политическая. Потому что, к сожалению, сейчас у нас подход "ничего невозможно сделать", вместо "давайте подумаем, как вместе решить". Главная задача украинского государства - чтобы представители венгерской общины смогли хорошо интегрироваться в украинское общество. И я бы очень хотел, чтобы лидеры венгерской общины тоже поставили себе такую задачу", - объяснил Сергей Квит. - Этим летом я был в галерее Питерфолво, маленькой деревне на границе. И там были два человека, с которыми я мог общаться, - глава общества и директор общества. Поэтому возникает другая проблема, если венгерское общество не интегрируется в украинское общество, имеет место эмиграция из Украины в Венгрию. Мы не должны создавать эти ситуации, когда выезд за границу становится вынужденным из-за невозможности полноценно жить и работать здесь, когда нет точек соприкосновения и коммуникации".

"Нам важно удержать все наши общины, потому что это наше богатство. Я не говорю об ассимиляции, я говорю об интеграции, и это наша большая общая задача", - резюмировал эксперт.

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