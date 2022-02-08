Создание перевозчика из Airbus, катера для ГПСУ, соглашение Укроборонпрома с Tales: Зеленский рассказал о сотрудничестве с Францией
Во вторник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что страны продолжают взаимодействие для деоккупации украинских территорий, а также сотрудничество в экономической и военно-технической сферах и договорились о разработке новых проектов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на совместную пресс-конференцию лидеров Франции и Украины.
"Мы имеем общее с президентом Макроном видение актуальных угроз и вызовов безопасности для Украины, для всей Европы, для мира в целом. Мы продолжаем взаимодействие для деоккупации территорий Украины. Сегодня поддержка Украины со стороны партнеров, укрепление устойчивости и обороноспособности является выигрышной в целом для всего региона и уверен, очень важной для всех стран ЕС является безопасность и экономическая поддержка", - сказал Зеленский.
Президент Украины поблагодарил Макрона за солидарность с европейскими государствами в решении о выделении €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Зеленский отметил, что это "действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику".
Также во время встречи лидеры стран обсудили общие экономические и инфраструктурные проекты.
"В совместном взаимодействии реализуется проект очистки питьевой воды в городе Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная на Луганщине. Благодаря этим проектам доступ к питьевой воде получит полмиллиона мариупольцев и более миллиона луганчан", - рассказал Зеленский.
Также в стадию реализации перевели следующие проекты: поставки 130 локомотивов компании Alstom на сумму €900 млн и поставки 370 единиц пожарной спасательной техники на €300 млн. Зеленский добавил, что также реализуется договоренность о строительство в Николаеве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.
Кроме того, президент сообщил о соглашении между Укроборонпромом и французской компанией по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины.
"Украина и Франция продолжает развивать сотрудничество с Airbus по созданию национального перевозчика. Кроме этого, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской стороной - компанией Tales. Подписано совместное заявление между ними по реформам оборонно-промышленного комплекса Украины", - сообщил Зеленский.
- Напомним, во вторник, 1 февраля, Европейская комиссия официально утвердила выделение €1,2 млрд. макрофинансовой помощи Украине на фоне угрозы российского вторжения.
- 7 февраля до приезда в Украину Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров Макрон заявил, что РФ и Франция должны вместе построить гарантии безопасности. Также стало известно, что президенты России и Франции договорились о снижении напряженности вокруг ситуации в Украине и выводе из Беларуси российских военных, вовлеченных в учения "Союзная решимость-2022".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное