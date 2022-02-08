Создание перевозчика из Airbus, катера для ГПСУ, соглашение Укроборонпрома с Tales: Зеленский рассказал о сотрудничестве с Францией

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на совместную пресс-конференцию лидеров Франции и Украины.



"Мы имеем общее с президентом Макроном видение актуальных угроз и вызовов безопасности для Украины, для всей Европы, для мира в целом. Мы продолжаем взаимодействие для деоккупации территорий Украины. Сегодня поддержка Украины со стороны партнеров, укрепление устойчивости и обороноспособности является выигрышной в целом для всего региона и уверен, очень важной для всех стран ЕС является безопасность и экономическая поддержка", - сказал Зеленский.



Президент Украины поблагодарил Макрона за солидарность с европейскими государствами в решении о выделении €1,2 млрд макрофинансовой помощи. Зеленский отметил, что это "действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику".

Также во время встречи лидеры стран обсудили общие экономические и инфраструктурные проекты.

"В совместном взаимодействии реализуется проект очистки питьевой воды в городе Мариуполе и реконструкция водоканала в городе Попасная на Луганщине. Благодаря этим проектам доступ к питьевой воде получит полмиллиона мариупольцев и более миллиона луганчан", - рассказал Зеленский.



Также в стадию реализации перевели следующие проекты: поставки 130 локомотивов компании Alstom на сумму €900 млн и поставки 370 единиц пожарной спасательной техники на €300 млн. Зеленский добавил, что также реализуется договоренность о строительство в Николаеве патрульных катеров для Государственной пограничной службы.



Кроме того, президент сообщил о соглашении между Укроборонпромом и французской компанией по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Украина и Франция продолжает развивать сотрудничество с Airbus по созданию национального перевозчика. Кроме этого, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской стороной - компанией Tales. Подписано совместное заявление между ними по реформам оборонно-промышленного комплекса Украины", - сообщил Зеленский.

