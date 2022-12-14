Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Создание механизма трибунала за преступления агрессии РФ против Украины станет прецедентом в мировой истории, - член экспертного совета ЦХС Лихачев
Эксклюзив

Создание механизма трибунала за преступления агрессии РФ против Украины станет прецедентом в мировой истории, - член экспертного совета ЦХС Лихачев

14 декабря, 2022 среда
14:13
война с Россией

Член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев считает, что расследование Международного уголовного суда должно стать не единственным механизмом наказания РФ за военные преступления

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Есть несколько разных уровней и инструментов для решения различных задач с привлечением России к ответственности. На национальном уровне нужно проводить расследование по преступлениям Российской Федерации на территории Украины. Международное сообщество же должно оказывать всяческую поддержку таким расследованиям. Это называется гибридным механизмом. То есть национальное украинское правосудие с привлечением поддержки международного сообщества", - объяснил Лихачев.

Эксперт подчеркнул, что расследование Международного уголовного суда должно стать не единственным механизмом наказания РФ за военные преступления.

"Международный уголовный суд рассматривает военные преступления россиян, которые были совершены на территории Украины. Бесспорно это перспективный механизм для наказания РФ, однако он имеет определенные ограничения. В частности, из опыта известно, что Международный уголовный суд имеет целью привлечь к ответственности определенное количество топ-преступников. Поэтому сейчас важно запустить еще один механизм. Создание механизма трибунала за преступления агрессии РФ против Украины, что станет прецедентом в мировой истории", - добавил он.

  • Напомним, ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.
  • Франция работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России.
  • 2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии .
  • Народный депутат Андрей Осадчук рассказал , что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.
  • Кроме того, в Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
терроризм
Гаагский трибунал
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
Читайте также:
На фото: система ППО
14 декабря, 2022 среда
На Киевщине работали силы ПВО, есть сбитие беспилотников
Дмитро Пєсков
13 декабря, 2022 вторник
В Кремле ответили на призыв Зеленского начать на Рождество вывод войск РФ из Украины
Михайло Жернаков
Автор Михаил Жернаков
13 декабря, 2022 вторник
G7, в том числе и ЕС, не "проглотят" манипуляций в выборе судей КСУ
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.21
  • EUR
    Покупка 41.08
    Продажа 42.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 декабря
15:25
США внесут более 30 китайских технологических компаний в санкционный список
15:19
"Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров за месяц
15:15
Франция и Италия передадут Украине системы противовоздушной обороны SAMP-T
15:12
Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ
15:10
Оружие, георгиевские ленты, русские флаги и методики. СБУ провела обыски у представителей запрещенных политических партий
14:52
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
14:51
OPINION
Украинцы требуют ветировать градостроительную реформу
14:49
В Харьковской области в Купянском районе установили еще одну жертву российских захватчиков
14:38
Послы G7 посетили в Украине один из Пунктов несокрушимости
14:38
Эксклюзив
Песчаная буря
Законопроект о реформе градостроительства выписан под застройщиков, община и власть без влияния, - заместитель главы Архитектурной палаты
14:26
Косово подало заявку на вступление в ЕС
14:19
В Киевской области вблизи границы с Беларусью разорвалась мина РФ, пострадал человек
14:15
Зеленский провел заседание Ставки: особое внимание уделили обеспечению безопасности на госгранице Украины
14:11
Папа Римский призвал к скромному Рождеству, а сэкономленное передать в Украину
14:09
Франция – Марокко: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2022
14:07
Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
14:03
Латвия
Спецтрибунал должен даже заочно рассмотреть агрессию России против Украины, - президент Латвии
14:01
Проведение новой волны мобилизации возможно после Нового года, - Анна Маляр
14:01
Эксклюзив
Карта боевых действий: 8-13 декабря. ВСУ готовят Луганщину и Запорожье к освобождению
14:00
OPINION
Самый наглый коррупционный скандал в Брюсселе
13:52
Украинскому народу вручили премию Сахарова
13:51
В ВМС назвали количество кораблей, которые Россия удерживает в Черном, Азовском и Средиземном морях
13:42
В Офисе президента отреагировали на объявленную Лукашенко внезапную проверку боеготовности войск Беларуси
13:40
Пресс-релиз
Отчет Фонда Slots City за ноябрь: автомобили, дроны, оборудование для больницы и не только
13:31
Франция предоставит Украине оборудование на 415 млн евро для возобновления энергетической инфраструктуры, - Галущенко
13:24
Оккупанты Мариуполя хотят снести целый квартал вблизи "Азовстали", – городской совет
13:23
Еще два ресторана McDonald&#39;s возобновили работу в Киеве
13:20
Руслан Стефанчук
Верховная Рада выполнила весь список рекомендаций от Еврокомиссии, - Стефанчук
13:09
Украинских беженцев в Израиле выселяют из предоставленного государством жилья: закончился договор аренды
13:07
СБУ задержала помощника оккупантов, который организовал перевозку их автобусами из Крыма в Херсон
13:06
Эксклюзив
"Война значительно приблизила Украину к членству в НАТО", – эксперт по безопасности Шелест
13:04
Лидер немецкой оппозиции Мерц призвал правительство передать Украине танки
13:01
Обмен пленными: в Украину вернулись 64 защитника
12:52
В Литве запретили пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологии
12:51
Волчий суд. Как ОАСК играл под дудку Кремля
12:33
Оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА
12:30
Эксклюзив
ОАСК
Очень мала вероятность, что судьи ОАСК попадут в суд, который его заменит - глава совета общественного контроля НАБУ
12:22
Укренэрго
Энергообъекты не пострадали, но ситуация в системе все еще сложная, – Укрэнерго об утренних обстрелах
12:17
Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере технологий, которое предусматривает строительство завода Bayraktar в Украине
12:13
Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV