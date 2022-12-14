Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Есть несколько разных уровней и инструментов для решения различных задач с привлечением России к ответственности. На национальном уровне нужно проводить расследование по преступлениям Российской Федерации на территории Украины. Международное сообщество же должно оказывать всяческую поддержку таким расследованиям. Это называется гибридным механизмом. То есть национальное украинское правосудие с привлечением поддержки международного сообщества", - объяснил Лихачев.

Эксперт подчеркнул, что расследование Международного уголовного суда должно стать не единственным механизмом наказания РФ за военные преступления.

"Международный уголовный суд рассматривает военные преступления россиян, которые были совершены на территории Украины. Бесспорно это перспективный механизм для наказания РФ, однако он имеет определенные ограничения. В частности, из опыта известно, что Международный уголовный суд имеет целью привлечь к ответственности определенное количество топ-преступников. Поэтому сейчас важно запустить еще один механизм. Создание механизма трибунала за преступления агрессии РФ против Украины, что станет прецедентом в мировой истории", - добавил он.

Напомним, ООН расследует, являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

Франция работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России.

2 декабря генпрокурор Костин рассказал, что в Гааге обсуждают создание Офиса, который будет отвечать за стратегию расследования преступления агрессии .

Народный депутат Андрей Осадчук рассказал , что в Международном уголовном суде в Гааге достаточно серьезно ведут расследование по военным преступлениям россиян в Украине.

Кроме того, в Организации объединенных наций циркулирует проект резолюции по созданию международного трибунала по типу Нюрнбергского для привлечения руководства России к ответственности за военные преступления в Украине.

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