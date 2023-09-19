Создание Коалиции возможностей: Умеров подвел первые итоги встречи в формате "Рамштайн"

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на странице в Facebook.

Он написал, что более 50 стран, объединяемых форматом "Рамштайн", договорились положить начало инициативе создания Capabilities Coalition - Коалиции возможностей.

Главной целью такой инициативы является подготовка сил обороны Украины будущего, — отметил Умеров. Поэтому Минобороны определило пять кластеров вооруженной помощи Украине, которые, по его словам, "будут нуждаться в первоочередном внимании":

противовоздушная оборона

артиллерия

авиация

ВМС

бронетехника

"Наши партнеры еще раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. Благодарен участникам за непоколебимую поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев упорных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — написал Рустем Умеров.