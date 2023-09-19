Создание Коалиции возможностей: Умеров подвел первые итоги встречи в формате "Рамштайн"
По итогам встречи в формате "Рамштайн" 19 сентября Украина договорилась с союзниками о создании Коалиции способностей и дальнейшей поддержке Украины оружием.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на странице в Facebook.
Он написал, что более 50 стран, объединяемых форматом "Рамштайн", договорились положить начало инициативе создания Capabilities Coalition - Коалиции возможностей.
Главной целью такой инициативы является подготовка сил обороны Украины будущего, — отметил Умеров. Поэтому Минобороны определило пять кластеров вооруженной помощи Украине, которые, по его словам, "будут нуждаться в первоочередном внимании":
- противовоздушная оборона
- артиллерия
- авиация
- ВМС
- бронетехника
"Наши партнеры еще раз подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. Благодарен участникам за непоколебимую поддержку Украины. Наша армия даже после девятнадцати месяцев упорных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — написал Рустем Умеров.
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