"Создание и развитие IT-продуктов": Минцифры запустило новый бесплатный курс для айтишников
Министерство цифровой трансформации Украины сегодня, 6 сентября, запустило бесплатный курс от "Дия.Цифровое образование" для айтишников, которые хотят создавать полезные приложения для смартфонов
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.
"Хотите создавать такие же полезные и удобные приложения, как Дия, и упрощать жизнь до нескольких кликов в смартфоне? Запускаем первый всеукраинский образовательный курс "Создание и развитие IT-продуктов", где все желающие смогут получить необходимые знания о том, как работают современные продуктовые ІТ-компании и как запустить свой цифровой продукт!", - пишет Минцифры.
Как говорится в сообщении, все желающие могут присоединиться к обучению на платформе Дия.Цифровое образование . Также курс будут преподавать в 68 украинских вузах, а студенты во время обучения будут овладевать продуктовым IT-бизнесом.
"Среди спикеров курса – Михаил Федоров, который поделится опытом построения цифрового государства и создания приложения Дияе. Рассказывайте знакомым о курсе, присоединяйтесь к обучению и создавайте новые цифровые продукты, которые будут помогать Украине и изменять мир", - пишет пресс-служба Министерства.
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