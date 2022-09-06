Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.

"Хотите создавать такие же полезные и удобные приложения, как Дия, и упрощать жизнь до нескольких кликов в смартфоне? Запускаем первый всеукраинский образовательный курс "Создание и развитие IT-продуктов", где все желающие смогут получить необходимые знания о том, как работают современные продуктовые ІТ-компании и как запустить свой цифровой продукт!", - пишет Минцифры.

Как говорится в сообщении, все желающие могут присоединиться к обучению на платформе Дия.Цифровое образование . Также курс будут преподавать в 68 украинских вузах, а студенты во время обучения будут овладевать продуктовым IT-бизнесом.

"Среди спикеров курса – Михаил Федоров, который поделится опытом построения цифрового государства и создания приложения Дияе. Рассказывайте знакомым о курсе, присоединяйтесь к обучению и создавайте новые цифровые продукты, которые будут помогать Украине и изменять мир", - пишет пресс-служба Министерства.

С 15 по 28 августа ІТ-армия Украины вывела из строя более 450 российских онлайн-ресурсов.

Благодаря эффективному сотрудничеству МИД Украины и Ассоциации IT Ukraine, украинская IT-компания CHI Software открыла офис в Японии.

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