Создана петиция к правительству Германии с требованием немедленно отключить РФ от SWIFT из-за ее полномасштабного наступления
Петиция к Германии с требованием отключить РФ от межбанковской системы платежей набрала 91% голосов от требуемого количества
Об этом информирует Open Petition.
"Сегодня (24 февраля, - ред.) утром Россия начала открытую захватническую войну против Украины под сфабрикованными поводами. Это должно иметь немедленные, далеко идущие последствия. Одним из наиболее эффективных средств будет исключение России из международной платежной системы SWIFT", - говорится в документе.
Автор петиции Гюнтер Шенк отметил, что по последним сообщениям медиа, Германия, Кипр, Венгрия и Италия из-за собственных экономических интересов блокируют отключение России от SWIFT.
Он отметил, что такие действия необходимо пересмотреть, поскольку для сдерживания войны РФ против Украины важны каждый день и час.
"Мы призываем немецкое правительство немедленно изменить курс и работать над немедленным исключением России. Недальновидный учет собственных экономических интересов здесь не должен играть роли. Ущерб, который был бы нанесен, если бы сейчас была упущена возможность сдерживать Путина, был бы бесконечно больше", - подчеркнули в документе.
Автор петиции добавил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину является самой большой угрозой миру в Европе со времен окончания Второй мировой войны.
По состоянию на 25 февраля документ подписали 45 575 человек – это 91% от необходимых 50 тыс. голосов.
- Напомним, 24 января при обсуждении новых санкций против России Германия отказалась рассматривать вопрос об ее отключении от SWIFT.
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