Создан сайт для иностранцев, желающих защищать Украину от российской агрессии

Об этом сообщает в Telegram офис президента Украины.



"Заработал сайт fightforua.org, содержащий всю необходимую информацию для граждан иностранных государств, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону обороны Украины", - говорится в сообщении.



Сайт содержит инструкции из 7 пунктов о том, что нужно сделать, чтобы присоединиться к иностранному легиону обороны Украины

Обратиться в посольство Украины в любой стране. Собрать необходимые документы. (Внутренний документ; паспорт для выезда за границу; документы, подтверждающие военный стаж и участие в боевых действиях; другие документы по требованию атташе по вопросам обороны или консула). Прибыть в посольство с документами для собеседования по атташе по вопросам обороны и оформления визы с консулом. Подать заявление о призыве на добровольную военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины. Получите инструкцию по передвижению по Украине, необходимые документы и оборудование. Рекомендуется, если есть, взять с собой военный комплект, например, одежду или ее элементы, снаряжение, шлем, бронежилеты и т.д. Путешествуйте по Украине по определенному маршруту. Помощь в дороге окажут представители посольств, консульств Украины (за рубежом) и территориальной обороны в Украине. По прибытии на сборный пункт в Украине присоединитесь к Международному легиону обороны Украины. (необходимо подписать контракт).

"24 февраля 2022 года Россия начала военное нападение на Украину. В первые дни боевых действий российская армия нанесла удары по мирному населению и инфраструктуре. Мирные жители гибнут ежедневно из-за актов агрессии России против Украины. Украинцы уже продемонстрировали свое мужество и силу, защищая родную землю, Европа, наши общие цивилизационные ценности. Это не просто вторжение России в Украину, а начало войны против всей Европы Президент Зеленский создал Международный легион Украины, в состав которого входят иностранные граждане, желающие присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и бороться за глобальную безопасность. к Легиону и помогите нам защитить Украину, Европу и весь мир!" - говорится на сайте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны.

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