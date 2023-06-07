Создан официальный канал с оперативной информацией о ситуации на Херсонщине

Штаб работает круглосуточно и координирует предоставление помощи всем пострадавшим. Также в Штабе можно получить гуманитарную и психологическую поддержку, решить вопрос обеспечения водой и питанием.

Всю необходимую достоверную информацию о ситуации на Херсонщине, эвакуационных рейсах, указаниях и сообщениях спасателей, органов местной власти можно найти в официальном телеграмм-канале Штаба "Каховская ГЭС | штаб info" по ссылке.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. В свою очередь Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня. По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что подрывом ГЭС россияне доказали, что неспособны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил, что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он заверил в поддержке и помощи Украине.

В результате подрыва Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это может привести к исчезновению этого вида рыб в водоемах страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что подрыв Каховской ГЭС, произошедший 6 июня, Украина должна расследовать вместе с россиянами.

Министерство здравоохранения допускает вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС Россией цены на пшеницу в мире выросли на 3%, до $6,4 за бушель, кукуруза - на 1%, овес - на 0,8%. После коррекции пшеница стоит около $6,23.

Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий взрыва россиянами Каховской ГЭС, в частности, фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для убежища.

В оккупированном городе Олешки в Херсонской области уже первые погибшие в результате подтопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС, рассказал городской голова оккупированного города Евгений Рыщук в эфире Еспресо.