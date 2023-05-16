Создан международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Совета Европы в Рейкьявике во вторник объявил о создании международного реестра ущерба РФ, нанесенному Украине
Слова Макрона цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".
Во время выступления на открытии саммита Совета Европы французский президент заявил, что организация во вторник создала "международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины".
"Совет (Европы – ред.) снова становится во главе стороны жертв агрессии", – подчеркнул Макрон, призвав "все государства активно приобщаться к разработке" реестра.
Отдельно он призвал Совет Европы посодействовать созданию ста психологических центров, которые помогали бы пострадавшим в результате агрессии РФ, под эгидой Банка развития СЕ.
Реестр ущерба от российской агрессии будет действовать в Нидерландах. В нем будут регистрироваться доказательства вреда и иски о возмещении вреда или ранений.
Реестр будет открыт для физических и юридических лиц, а также для Украинского государства, включая региональные и местные органы власти, государственные или контролируемые государством предприятия.
В Министерстве юстиции Украины ранее объясняли, что реестр убытков станет непременной составляющей механизма возмещения ущерба, нанесенного агрессией РФ на территории Украины, и его элементов на международном и национальном уровнях в заинтересованных государствах.
- Напомним, Зеленский на саммите Совета Европы заявил , что Украине нужны истребители для создания совершенной системы ПВО.
- 4 страны, Великобритания, Бельгия, Франция и Нидерланды договорились о создании международной коалиции истребителей для Украины, предусматривающей обучение украинских пилотов, закупку истребителей и боеприпасов.
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