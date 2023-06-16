Создали во время временной оккупации Херсона пропагандистский канал "Таврия": восемь организаторов получили подозрения
За создание и распространение пропагандистского канала "Таврия" в Херсоне восемь человек подозреваются в деятельности организованной преступной группы в пользу России
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
Заочно подозревают восемь человек: семеро украинцев и один россиянин.
Среди них – глава оккупационной администрации Евгений Бриков, директор канала Исмаил Абдуллаев, главный редактор Анна Коробова, оператор Руслан Вознесенский, ведущая Юлия Сипко, журналисты Даниил Санитар и Ольга Тетеря, а также гражданин РФ Александр Малькевич организовывал финансирование и создание медиа во временно оккупированном время в Херсоне.
Правоохранители установили, что российское военно-политическое руководство хотело создать на территориях под своим контролем, в том числе в Херсонской области, структуру по информационной политике, которая развивала оккупационные медиа. Для этого привлекли россиянина Александра Малькевича, управляющего телеканалом "Санкт-Петербург" и являющегося заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций.
По данным следствия, он приехал в Херсон и организовывал информационное управление для окупантов в тесном контакте с российским военно-политическим руководством.
На основе филиала общественного вещателя "Скифия" пропагандисты запустили телеканал "Таврия", транслировавший пророссийские новости. Исмаил Абдуллаев ранее возглавлял пропагандистскую телекомпанию "Оплот". Используя свой опыт, он сформировал команду и привлек к работе на канале редактора, журналистов и оператора.
Злоумышленников подозревают за коллаборационную деятельность. Им предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
- 9 сентября стало известно, что в Одесской области разоблачили двух человек, которые планировали распространять российскую пропаганду, назвав его "Украинский медиа-центр "Таврия".
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