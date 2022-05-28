Создали онлайн-библиотеку обложек мировых СМИ, посвященных Украине
Англоязычный репозиторий We are Ukraine совместно с компанией Looqme создали онлайн-библиотеку обложек мировых СМИ, посвященных Украине
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
"В настоящее время на сайте уже собрали и опубликовали более 3 387 обложек 141 мировых медиа из 39 стран на 20 языках мира", - говорится в сообщении.
Подборку обложек на английском, французском, немецком, испанском, итальянском и других языках, выбрав соответствующую страну, медиа и промежуток времени можно найти по ссылке . Для этого следует выбрать соответствующую страну, медиа и промежуток времени.
Известно, что проект We are Ukraine запущен 3 марта 2022 года, чтобы распространять информацию на английском языке о событиях войны, происходящих в Украине.
- Напомним, на одной из обложек журнала TIME разместили цитату президента Украины "Жизнь победит смерть, а мир - тьму". Такие слова президент Украины сказал во время обращения в Европарламент после того, как ЕС приступил к рассмотрению заявки Украины на членство.
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