Создали "конвейер": СБУ разоблачила группу одесских медиков на подделке COVID-сертификатов

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, группа злоумышленников насчитывала несколько человек с четко определенными обязанностями. Посредник искал "клиентов" среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет вакцинированных и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).



В пресс-службе отметили, что за последние полгода фальшивое свидетельство о вакцинации получили не менее ста человек. При этом прививки им никто не делал. Услуга обошлась от 1 до 2 тыс. грн.



Во время обысков правоохранители обнаружили документы, удостоверяющие фейковые прививки; компьютеры, с которых совершались несанкционированные вмешательства в информационную систему НСЗУ; мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей преступную деятельность, а также банковские карты, через которые происходили "расчеты" с клиентами.



В ведомстве отметили, что решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.



Кроме того, СБУ будет инициировать аннулирование COVID-сертификатов лиц, воспользовавшихся услугами злоумышленников.

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