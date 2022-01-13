Создали хакерский сервис и обворовали иностранные компании на $1 млн: в Украине разоблачили злоумышленников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Злоумышленники оказывали платные услуги по замене IP-адресов другим хакерам и совершали атаки на иностранные компании.



По предварительной информации, они "заработали" более $1 млн.



В отличие от VPN-сервисов, которыми можно легально пользоваться, услуги задержанных давали возможность сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. Сервис был неподконтролен никакой власти и полиции.



Следствие установило, что организаторами сделки являются украинцы, в том числе разыскиваемые иностранными правоохранительными органами. Они руководили работой с домашних персональных компьютеров, а во избежание ответственности за свою противоправную деятельность маскировались под разнообразными никнеймами в сети Darknet.



Хакеры регулярно взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации, распространяли вирусы-требители, которые шифруют имеющуюся на ПК информацию и требуют у пользователя "выкуп" за ключ, проводили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем.



Для легализации "заработанных" денег злоумышленники проводили сложные финансовые операции с использованием ряда онлайн-сервисов, в том числе запрещенных в Украине. На последнем этапе обналичивания их переводили на платежные карты разветвленной сети подставных лиц.



В ходе обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.



Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).



Сейчас продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

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