Создал Telegram-канал и предоставлял россиянам координаты ВСУ: киевлянина подозревают в госизмене
Киевская прокуратура сообщила о подозрении жителя столицы в государственной измене, совершенном в условиях военного положения
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора y Facebook.
По данным следствия, с 24 февраля по 11 марта 2022 с помощью созданного им в мессенджере Telegram канала оказывал РФ, ее организациям и представителям помощь в осуществлении агрессивного информационного влияния, проведении пропаганды и подрывной деятельности против Украины.
"Подозреваемый в марте с целью причинения вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины передал представителям иностранной организации информацию о месте дислокации военной техники и подразделений ВСУ в Киеве", - говорится в сообщении.
В настоящее время он арестован.
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