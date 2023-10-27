Создал схему сбыта кокаина в Киеве: гражданину Испании сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, гражданин Испании с 2018 года имеет вид на постоянное проживание на территории Украины, с помощью которой он периодически находился в стране. Из-за своих сообщников в Украине и за рубежом получал кокаин, сбывавший по цене $130 за 1 грамм вещества.

В ходе расследования уголовного производства правоохранители провели несколько этапов оперативных закупок кокаина у подозреваемого, чтобы доказать факт совершения преступления.



Прокуратура задержала 46-летнего гражданина Испании и провела обыски по месту жительства наркодельца, где стражи порядка изъяли кокаин в большом размере, средства для его фасовки и взвешивания, банковские карты и денежные средства, полученные от сбыта наркотического вещества.



Решается вопрос об избрании испанцу меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают канал поставки кокаина и другие обстоятельства преступления.

Фигуранта подозревают в систематическом совершении тяжких преступлений в сфере обращения наркотических средств на территории столицы (ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины).

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Четверым жителям Тернопольщины сотрудники полиции инкриминируют сбыт психотропных веществ и каннабиса.

согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.