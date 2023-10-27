Создал схему сбыта кокаина в Киеве: гражданину Испании сообщили о подозрении
Прокуратура сообщила о подозрении испанцу, который вместе с сообщниками организовал схему сбыта кокаина в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, гражданин Испании с 2018 года имеет вид на постоянное проживание на территории Украины, с помощью которой он периодически находился в стране. Из-за своих сообщников в Украине и за рубежом получал кокаин, сбывавший по цене $130 за 1 грамм вещества.
В ходе расследования уголовного производства правоохранители провели несколько этапов оперативных закупок кокаина у подозреваемого, чтобы доказать факт совершения преступления.
Прокуратура задержала 46-летнего гражданина Испании и провела обыски по месту жительства наркодельца, где стражи порядка изъяли кокаин в большом размере, средства для его фасовки и взвешивания, банковские карты и денежные средства, полученные от сбыта наркотического вещества.
Решается вопрос об избрании испанцу меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители устанавливают канал поставки кокаина и другие обстоятельства преступления.
Фигуранта подозревают в систематическом совершении тяжких преступлений в сфере обращения наркотических средств на территории столицы (ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины).
Фото: https://t.me/kyiv_pro_officeПримечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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