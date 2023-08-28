Создал сеть пыточных и концлагерей на временно оккупированных территориях: в Украине сообщили о подозрении генерал-полковнику РФ
Российскому генерал-полковнику Аркадию Гостеву сообщено о подозрении за создание на временно оккупированных территориях Украины сети российских тюрем под видом "исправительных" и "лечебно-исправительных" учреждений
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как выяснила СБУ, решение Москвы о создании на временно оккупированной части нашего государства сети российских тюрем под видом так называемых исправительных и лечебно-исправительных учреждений закреплено распоряжением №97 за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина. Согласно этому документу, Гостев отвечает за назначение "руководителей" оккупационных тюрем и определяет "режим" их деятельности, лично организует и контролирует участие своих подчиненных в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления во временно оккупированных регионах Украины.
По указанию Кремля, рашисты используют созданные тюремные объекты фактически как концлагеря и пыточные, в которые заточены жители временно оккупированных регионов Украины. К людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока, и инсценировки расстрелов.
СБУ сообщила Гостеву о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
Аркадий Гостев находится на территории РФ, поэтому следователи проводят мероприятия по привлечению его к ответственности.
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28 августа СБУ объявила подозрение в коллаборационизме жителю Купянска, который во время оккупации города сотрудничал с российскими захватчиками и вступил в "управление МВД".
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