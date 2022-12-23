Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры гражданину Украины - учредителю ряда обществ, сообщено о подозрении в финансировании терроризма", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что подозреваемый в октябре 2014 года создал на временно оккупированной территории Донбасса частное предприятие по предоставлению микрофинансовых кредитов под залог имущества под проценты. На основе этого предприятия злоумышленник реализовал сеть ломбардов.

Корпоративные права переоформили на свою мать – россиянку.

Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил "налоги" и "сборы" в так называемый бюджет "ДНР", из которого финансируются незаконно созданные органы власти и вооруженные формирования.

В целом незаконно перечислено более 10,2 млн. грн.

Во время обыска у злоумышленника было обнаружено более 1,7 кг золота и средства в российских рублях.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

22 декабря Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части регионов Украины на Востоке.

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