Создал сеть ломбардов и перечислил в "бюджет "ДНР" более 10 млн грн: злоумышленника подозревают в финансировании терроризма
Правоохранители разоблачили злоумышленника, который в Донецкой области создал сеть ломбардов и перечислил в так называемый бюджет "ДНР" более 10 млн гривен
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры гражданину Украины - учредителю ряда обществ, сообщено о подозрении в финансировании терроризма", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что подозреваемый в октябре 2014 года создал на временно оккупированной территории Донбасса частное предприятие по предоставлению микрофинансовых кредитов под залог имущества под проценты. На основе этого предприятия злоумышленник реализовал сеть ломбардов.
Корпоративные права переоформили на свою мать – россиянку.
Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил "налоги" и "сборы" в так называемый бюджет "ДНР", из которого финансируются незаконно созданные органы власти и вооруженные формирования.
В целом незаконно перечислено более 10,2 млн. грн.
Во время обыска у злоумышленника было обнаружено более 1,7 кг золота и средства в российских рублях.
Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
- 22 декабря Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова, способствовавшего захвату части регионов Украины на Востоке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.27
- Актуальное
- Важное