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Создал сеть ломбардов и перечислил в "бюджет "ДНР" более 10 млн грн: злоумышленника подозревают в финансировании терроризма

23 декабря, 2022 пятница
13:55
Криминал

Правоохранители разоблачили злоумышленника, который в Донецкой области создал сеть ломбардов и перечислил в так называемый бюджет "ДНР" более 10 млн гривен

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры гражданину Украины - учредителю ряда обществ, сообщено о подозрении в финансировании терроризма", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что подозреваемый в октябре 2014 года создал на временно оккупированной территории Донбасса частное предприятие по предоставлению микрофинансовых кредитов под залог имущества под проценты. На основе этого предприятия злоумышленник реализовал сеть ломбардов.

Корпоративные права переоформили на свою мать – россиянку.

Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов предприниматель платил "налоги" и "сборы" в так называемый бюджет "ДНР", из которого финансируются незаконно созданные органы власти и вооруженные формирования.

В целом незаконно перечислено более 10,2 млн. грн.

Во время обыска у злоумышленника было обнаружено более 1,7 кг золота и средства в российских рублях.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

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Донетчина
оккупированные территории
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