Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Организатором агентурной группы оказался одессит, являющийся помощником депутата так называемого крымского парламента Константина Мальчикова.

Следствие установило, что злоумышленник периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха. Во время одной поездки в полномасштабное вторжение его завербовал сотрудник ФСБ Константин Шилов.

После 24 февраля 2022 агент должен был выявлять локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для ВСУ. Также собирал данные о базировании и перемещении подразделений и отчитывался о результатах ударов РФ по украинским объектам.

Кроме того, для сбора информации тот создал анонимный телеграмм-чат с единомышленниками, которые информировали о замеченной украинской военной технике. Все разведданные одессит передавал куратору.

Организатор преступной агентурной группы был задержан. Во время обысков правоохранители обнаружили телефон и компьютерную технику с поличным с врагом.

Задержанному объявили подозрение за госпредательство, совершенное в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блоггер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в Рязани. Он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов России - "Russia today" и медиагруппа "Росбизнесконсалтинг", где распространял фейки по внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма.

После выезда в РФ злоумышленник создал пропагандистский телеграмм-канал "Типовая Одесса", где продолжил распространение дезинформации об Украине.

Пресс-служба пишет, что блоггер был на прямой связи с "одесским" агентом РФ, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и производил из них провокационные публикации.

Пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.