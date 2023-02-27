Создал агентурную сеть ФСБ в Одессе: помощник подсанкционного крымского депутата работал против Украины
В Одессе задержан агент РФ, который организовал сеть для разведки мест объектов оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Организатором агентурной группы оказался одессит, являющийся помощником депутата так называемого крымского парламента Константина Мальчикова.
Следствие установило, что злоумышленник периодически посещал украинский полуостров, где владеет базой отдыха. Во время одной поездки в полномасштабное вторжение его завербовал сотрудник ФСБ Константин Шилов.
После 24 февраля 2022 агент должен был выявлять локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для ВСУ. Также собирал данные о базировании и перемещении подразделений и отчитывался о результатах ударов РФ по украинским объектам.
Кроме того, для сбора информации тот создал анонимный телеграмм-чат с единомышленниками, которые информировали о замеченной украинской военной технике. Все разведданные одессит передавал куратору.
Организатор преступной агентурной группы был задержан. Во время обысков правоохранители обнаружили телефон и компьютерную технику с поличным с врагом.
Задержанному объявили подозрение за госпредательство, совершенное в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блоггер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся от правосудия в Рязани. Он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов России - "Russia today" и медиагруппа "Росбизнесконсалтинг", где распространял фейки по внутриполитической ситуации в Украине и поддерживал захват Крыма.
После выезда в РФ злоумышленник создал пропагандистский телеграмм-канал "Типовая Одесса", где продолжил распространение дезинформации об Украине.
Пресс-служба пишет, что блоггер был на прямой связи с "одесским" агентом РФ, от которого получал материалы о событиях на юге Украины и производил из них провокационные публикации.
Пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
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