Создается юридический хаос, очень любящий Коломойским, - журналист Николов о подозрениях олигарху
Судебной перспективы по делам по олигарху Игорю Коломойскому достичь сейчас очень сложно. Его юридическая служба всегда в Украине была одной из лучших
Об этом сообщил журналист, соучредитель независимой группы "Наши деньги" Юрий Николов в эфире телеканала "Еспресо".
"Судебной перспективы сейчас становится очень классно достичь. Юридическая служба Коломойского всегда в Украине была одной из самых кразких, на него даже Портнов работал определенное время. Поэтому думаю, что будет очень сложно и очень интересно", - рассказал Николов.
"У нас одновременно неделю назад одно подозрение от СБУ и БЭБ, еще одно подозрение от НАБУ, по которому арестовываются активы (сегодня суд должен принимать решения), и теперь еще третий эпизод", - добавил Николов.
По его словам, 510 миллионов, фигурирующих по делу вокруг Укрнафты, это жалкие копейки. У НАБУ тоже есть производство по Укрнафте, и там речь шла о десятках миллиардов гривен.
"Такое впечатление, что СБУ из БЭБ побежали, чтобы успеть быстрее НАБУ", - говорит журналист.
Он также рассказал об истории в 2014 году на 9 млрд грн, за которые принадлежавший Коломойскому ПриватБанк заплатил фирмам за оплату по контрактам на приобретение экскаваторов и химического вещества, из которого делают кинопленку. Эта проплата ушла, экскаваторов не было. Речь шла о 100 экскаваторах. Этот эпизод еще ждет своего уголовного производства.
- 15 сентябряСБУ объявила новое подозрение Коломойскому за незаконное завладение 5,8 млрд. грн.
- 6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.
- В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.
- 8 сентября сообщили , что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.
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