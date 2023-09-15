Создается юридический хаос, очень любящий Коломойским, - журналист Николов о подозрениях олигарху

Об этом сообщил журналист, соучредитель независимой группы "Наши деньги" Юрий Николов в эфире телеканала "Еспресо".

"Судебной перспективы сейчас становится очень классно достичь. Юридическая служба Коломойского всегда в Украине была одной из самых кразких, на него даже Портнов работал определенное время. Поэтому думаю, что будет очень сложно и очень интересно", - рассказал Николов.

"У нас одновременно неделю назад одно подозрение от СБУ и БЭБ, еще одно подозрение от НАБУ, по которому арестовываются активы (сегодня суд должен принимать решения), и теперь еще третий эпизод", - добавил Николов.

По его словам, 510 миллионов, фигурирующих по делу вокруг Укрнафты, это жалкие копейки. У НАБУ тоже есть производство по Укрнафте, и там речь шла о десятках миллиардов гривен.

"Такое впечатление, что СБУ из БЭБ побежали, чтобы успеть быстрее НАБУ", - говорит журналист.

Он также рассказал об истории в 2014 году на 9 млрд грн, за которые принадлежавший Коломойскому ПриватБанк заплатил фирмам за оплату по контрактам на приобретение экскаваторов и химического вещества, из которого делают кинопленку. Эта проплата ушла, экскаваторов не было. Речь шла о 100 экскаваторах. Этот эпизод еще ждет своего уголовного производства.