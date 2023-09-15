Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Создается юридический хаос, очень любящий Коломойским, - журналист Николов о подозрениях олигарху
Эксклюзив

Создается юридический хаос, очень любящий Коломойским, - журналист Николов о подозрениях олигарху

15 сентября, 2023 пятница
13:33
Экономика

Судебной перспективы по делам по олигарху Игорю Коломойскому достичь сейчас очень сложно. Его юридическая служба всегда в Украине была одной из лучших

Об этом сообщил журналист, соучредитель независимой группы "Наши деньги" Юрий Николов в эфире телеканала "Еспресо".

"Судебной перспективы сейчас становится очень классно достичь. Юридическая служба Коломойского всегда в Украине была одной из самых кразких, на него даже Портнов работал определенное время. Поэтому думаю, что будет очень сложно и очень интересно", - рассказал Николов.

"У нас одновременно неделю назад одно подозрение от СБУ и БЭБ, еще одно подозрение от НАБУ, по которому арестовываются активы (сегодня суд должен принимать решения), и теперь еще третий эпизод", - добавил Николов.

По его словам, 510 миллионов, фигурирующих по делу вокруг Укрнафты, это жалкие копейки. У НАБУ тоже есть производство по Укрнафте, и там речь шла о десятках миллиардов гривен.

"Такое впечатление, что СБУ из БЭБ побежали, чтобы успеть быстрее НАБУ", - говорит журналист.

Он также рассказал об истории в 2014 году на 9 млрд грн, за которые принадлежавший Коломойскому ПриватБанк заплатил фирмам за оплату по контрактам на приобретение экскаваторов и химического вещества, из которого делают кинопленку. Эта проплата ушла, экскаваторов не было. Речь шла о 100 экскаваторах. Этот эпизод еще ждет своего уголовного производства.

  • 15 сентябряСБУ объявила новое подозрение Коломойскому за незаконное завладение 5,8 млрд. грн.
  • 6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.
  • В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.
  • 8 сентября сообщили , что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов.
политика
олигархи
СБУ
корупція в Україні
Игорь Коломойский
НАБУ
Читайте также:
14 сентября, 2023 четверг
ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении, - начальник пресс-службы Восточной Группировки Войск
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 сентября, 2023 четверг
WBC приняла решение про бой Усика против Фьюри за титул абсолютного чемпиона
збитий "Шахед"
15 сентября, 2023 пятница
Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили все 17 беспилотников
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.63
    Покупка 37.63
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.29
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
15 сентября
15:09
ЧВК Вагнера
В Британии признали российский ЧВК Вагнера террористической организацией
14:56
"Явка обязательна". Жителям Петербурга звонят из военкоматов и посылают повестки, - росСМИ
После сбора данных на псевдовыборах оккупанты в Херсонской области начали выдавать повестки
14:56
Обновлено
Нестор Шуфрич
Шуфричу объявили подозрение в госизмене: у него нашли план автономии Донбасса и Луганщины
14:41
Обновлено
Прокурор МКС, выдавший ордер на арест Путина, прибыл в Киев и встретился с Зеленским
14:38
На Укрзализныце разоблачили хищение почти 1,5 млн грн на запчастях для тепловозов
14:29
Обновлено
Кабмин принял проект госбюджета-2024 и внес его в Раду
14:28
Свитер принцессы Дианы с изображением овец продали за $1,14 млн
14:23
Писториус пообещал решение о предоставлении Украине ракет Taurus за неделю-две
14:08
В Мелитополе оккупанты набирают подростков в "медиашколу" для производства пропаганды
14:07
OPINION
Кто такой Подоляк? Откуда взялся человек, подгадивший визит Зеленского в США
14:03
Агитируют получать паспорта РФ: ДБР объявило подозрения в госизмене 10 экс-полицейским из Мариуполя
13:56
Присоединилась к другим соседям: Финляндия запрещает въезд российским пассажирским автомобилям
13:55
В Укрэнерго рассказали, как готовятся "к худшим сценариям" в осенне-зимний период
13:39
В Умань на празднование Рош га-Шана прибыли более 32 тыс. хасидов
13:36
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал оккупированной Новой Каховки: есть погибший
13:36
За корректировку ударов по Николаеву: СБУ сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Подоляке
13:20
Путин заявил, что не намерен нарушать международное право в сотрудничестве с КНДР, Лукашенко хочет присоединиться
13:17
"Харьковские соглашения": ДБР передало дело в отношении Януковича и Азарова в суд
13:08
Паспорт гражданина Украины
В Германии предлагают продлить защиту украинских беженцев еще на год
12:37
Из-за обстрелов РФ обесточена часть жителей 6 областей, в Харьковской области поврежден газопровод
12:33
Эксклюзив
экономика
"Концентрация ресурсов приводит к диктатуре": нардепка Клименко считает, что "военный" НДФЛ не должен идти в центральный бюджет
12:26
Россияне держат в Черном море 15 кораблей, среди них есть ракетоноситель
12:17
ООН
ООН собирает факты пыток гражданских и военнопленных: кто, как и когда может дать показания
12:16
Обновлено
Россия запустила ударные БПЛА: в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы
12:02
OPINION
Россия продолжает гибридную войну и реакция тоже должна быть гибридной
12:00
Пресс-релиз
АЛЛО: детали релиза iPhone 15
12:00
Аналитика
Является ли арест олигарха Коломойского признаком изменений в государстве
11:57
Министерство экономики опровергло претензии Госаудитслужбы по прибыли в оборонных закупках
11:52
Эксклюзив
Аграрный эксперт Мартышев назвал главные транспортные "артерии" для экспорта на 2023 год
11:51
Ольга Стефанишина
Стефанишин утверждает, что немедленное открытие деклараций не было принципиальным для европейских партнеров
11:35
В Минэкономики заявили, что спор с Польшей по поводу зерна перешел в плоскость темы вступления в ЕС
11:29
На Харьковщине подали больше заявок на компенсацию за поврежденное и разрушенное жилье, - Шмигаль
11:06
МИД Украины призывает Немецкую оперу отменить выступление пропутинской певицы Нетребко
10:59
Южная Корея предоставит Украине кредиты, в том числе на восстановление
10:55
Сиярто обвинил ЕС в глобализации войны в Украине. У Кулебы отреагировали
10:31
Турция договаривается с Китаем о строительстве третьей АЭС в стране
10:29
Южная Корея и США заявили, что соглашение Путина и Кима нарушит санкции ООН
10:17
Аналитика
Что происходит в экономике: цены, урожай, энергетика
10:00
Инфографика
Курс валют на 15 сентября: гривна стабилизировалась по отношению к доллару
10:00
OPINION
Как власть экономит на образовании, спекулируя на учащихся-беженцах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV