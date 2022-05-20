English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Создается впечатление, что канцлер не хочет снабжения": посол Мельник обвинил Шольца в затягивании времени в вопросе оружия для Украины

"Создается впечатление, что канцлер не хочет снабжения": посол Мельник обвинил Шольца в затягивании времени в вопросе оружия для Украины

20 мая, 2022 пятница
12:23
война с Россией Андрей Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера Олафа Шольца и его правительство за задержку снабжения тяжелым вооружением

Свое мнение он высказал в интервью NRD , пишет ЕН .

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях", - сказал Мельник.

Парламент Германии разрешил поставки тяжелого оружия три недели назад, но с тех пор правительство не принимало никаких решений

"У нас такое впечатление, что канцлер не хочет поставки. Есть только семь самоходных гаубиц, но для нас нет танков Gepard или Leopard 1, ни Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам промышленностью, не нарушая возможности защищаться. Обмен танками Т-72 со Словенией пока также не сработал", - сказал посол.

Мельник считает, что Шольц не хочет ехать в Киев из-за этого вопроса.

"Это, пожалуй, одна из настоящих причин, почему канцлер не отправляется в эту поездку. Потому что он, похоже, не готов окончательно претворить в жизнь историческое решение о предоставлении тяжелого вооружения", - сказал он.

  • Отметим, что 28 апреля Немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине. К тому же, 26 апреля, в ФРГ согласилась предоставить ВСУ самоходные зенитки Gepard.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
Андрей Мельник
Олаф Шольц
Читайте также:
Микола Маломуж
19 мая, 2022 четверг
Путин растерян и дезориентирован из-за провального плана, ведущего к его уничтожению, - генерал Маломуж
окупанти танк
20 мая, 2022 пятница
Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ
18 мая, 2022 среда
Россия может окружить Одессу, привлекая Приднестровье и морской десант с острова Змеиный, - военный аналитик Самусь
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
20 мая
13:33
Посол Украины в Польше подарил вышиванку священнику, который спел "Ой у лузі червона калина" во время Пасхального богослужения
13:26
На фото ребенок из Украины в Швеции
В Швеции находятся 38 тыс. украинских беженцев, треть из них - дети, - посол
13:12
СБУ освободила из плена ребенка военного, от которого россияне требовали разведданные
13:05
"Анджей, может, видимся в последний раз": Дуда сказал, что 23 февраля Зеленский предупредил его о нападении РФ через несколько часов
12:57
В Рубежном в Луганской области не осталось уцелевших зданий, - Гайдай
12:53
Во время "адаптации" будут преподавать только три предмета: оккупанты планируют "учить" мариупольских детей по школьным программам РФ
12:51
Расстреляли из танков больницу в Тростянце: двум оккупантам объявили подозрение
12:49
Сергей Шкарлет
Поступать в заведения высшего образования в Украине в этом году намерены более 360 тысяч абитуриентов
12:41
В Катаре заявили о готовности поставлять сжиженный газ в Германию с 2024 года
12:30
Оккупанты заставляют украинских военнопленных собирать тела погибших собратьев в ОРЛО, - Денисова
12:30
Обновлено
В Энергодаре работники пожарной части вышли на протест с требованием освободить похищенного начальника
12:29
Украина укрепит границу с Беларусью бетонными плитами, - мэр Житомира Сухомлин
12:16
Экономика РФ продолжает разрушаться: зарегистрировано уже более 60 тыс. дел о банкротстве, - украинская разведка
12:07
На Донетчине и Луганщине оккупанты обстреляли 54 населенных пункта в сутки: около 20 человек погибли, 50 получили ранения
11:54
Иностранные компании переводят бизнес из России в Казахстан, - замминистра иностранных дел Василенко
11:52
Эксклюзив
Россия может объявить официальный дефолт уже в июне, – инвестиционный банкир Фурса
11:50
На Закарпатье полиция разоблачила мужчин, которые незаконно переправляли через границу ухилянтов
11:46
Обновлено
Суд над российским военным Шишимарин за убийство гражданского украинца продолжится 23 мая
11:33
Reserved
Reserved, Sinsay и Cropp: компания LPP продает российский бизнес китайцам
11:28
Эксклюзив
Наиболее опасным заявлением вокруг вступления Украины в ЕС является предложение Франции по поводу "европейского политического сообщества", — нардеп Геращенко
11:23
Пограничники задержали в Киевской области иностранца с символикой спецназа РФ
11:10
Мелитополь
Цветные карандаши и клей ПВА: руководитель полиции Киевщины рассказал, с чем оккупанты шли захватывать украинскую столицу
11:04
газ
В Северодонецке 20 мая будут восстанавливать газоснабжение, людей просят перекрыть краны
10:47
Если Россия возьмет Мариуполь, то передислоцирует силы на Донбасс, но не сможет сделать это эффективно, - британская разведка
10:43
Оккупанты обстреляли Черниговщину с территории РФ
10:41
Эксклюзив
Дискуссия о необходимости средств ПВО для Украины уже продолжается и в американских медиа, теперь США хорошо понимают, что это оружие необходимо, — Згурец
10:34
Великобритания передала Украине очередной пакет медицинской помощи
10:04
Эксклюзив
Враг пытается из Бахмута создать вторую Попасную, - боец ТРО Шведов
10:02
На Запорожье оккупанты продолжают блокировать проезд автомобилей через блокпосты в районе Васильевки, Орехова и Полог
09:40
Zurich Insurance
Швейцарская компания Zurich Insurance продает бизнес в РФ и уходит с рынка страны
09:34
Порошенко
Петр Порошенко: для начала "депутинизации" мира нужен шестой пакет санкций
09:21
МОЗ
В Украине будут производить 3D-импланты костей для пострадавших в результате боевых действий
09:13
В Харьковской области оккупанты обстреляли Малую Даниловку, горели 6 гаражей и 4 авто
09:05
Около 28,7 тыс. оккупантов, 1263 танка, 204 самолета и 168 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
08:43
Вторжение РФ в Украину: 232 ребенка погибли, более 427 – пострадали
08:31
Наступление оккупантов на Лисичанск и Северодонецк: 13 человек погибли, разрушены более 60 домов в сутки
08:09
Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома
08:02
США могут временно отменить санкции против Беларуси для экспорта украинского зерна, - WSJ
07:50
NYT показало новые видеодоказательства массовых убийств украинцев оккупантами в Буче
07:21
Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV