Свое мнение он высказал в интервью NRD , пишет ЕН .

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях", - сказал Мельник.

Парламент Германии разрешил поставки тяжелого оружия три недели назад, но с тех пор правительство не принимало никаких решений

"У нас такое впечатление, что канцлер не хочет поставки. Есть только семь самоходных гаубиц, но для нас нет танков Gepard или Leopard 1, ни Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам промышленностью, не нарушая возможности защищаться. Обмен танками Т-72 со Словенией пока также не сработал", - сказал посол.

Мельник считает, что Шольц не хочет ехать в Киев из-за этого вопроса.

"Это, пожалуй, одна из настоящих причин, почему канцлер не отправляется в эту поездку. Потому что он, похоже, не готов окончательно претворить в жизнь историческое решение о предоставлении тяжелого вооружения", - сказал он.

Отметим, что 28 апреля Немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине. К тому же, 26 апреля, в ФРГ согласилась предоставить ВСУ самоходные зенитки Gepard.