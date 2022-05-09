"Создает проблемы и не дает путей решения": Сийярто объяснил, почему Венгрия блокирует решение ЕС о нефтяном эмбарго для России

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ЕС со ссылкой на HVG.hu.

"Венгрия не будет голосовать за инициативу Еврокомиссии по санкциям против России, поскольку она создает проблему для Венгрии и не содержит предложения по ее решению", - заявил он.

Сийярто добавил, что географическое положение страны, транспортные пути, расположение и наличие нефтегазовых месторождений определяют безопасность энергоснабжения Венгрии.

Он сказал, что структура энергоснабжения каждой страны разная, и что лидеры стран Евросоюза согласились, что ЕС может принять только те меры, которые учитывают различные структуры энергоснабжения в каждом государстве.

Почти две трети нефти, получаемой Венгрией, происходит из России.

Несколько дней послы ЕС обсуждают, но так и не могут прийти к согласию по поводу шестого пакета антироссийских санкций. Он предполагает постепенное введение эмбарго на закупку нефти из РФ.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго.

Еврокомиссия единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения.

По данным Bloomnerg, ЕС планирует пересмотреть условия введения эмбарго на российскую нефть и разрешить закупки Венгрии и Словакии до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Остальные страны должны отказаться от нефти до конца года.

Болгария отказалась поддерживать введение эмбарго на российскую нефть, если не получит исключений для дальнейшего снабжения сырьем.

По данным Bloomnerg, Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.