Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Это предложение интересно. К тому же оно вмещается в логику стратегии малых союзов, которая была предложена украинским правительством еще до начала полномасштабного вторжения России... Уже раньше говорилось о том, что Украина заинтересована создать такие меньшие союзы для продвижения тех или иных интересов. Таких форматов может быть очень много. Однако это никак не может быть альтернативой членства в ЕС", – подчеркнул эксперт.



Шеренговский добавил, что прежде всего, с финансовой точки зрения, только ЕС может обеспечить Украине необходимые ресурсы, когда мы станем членом Союза. А формат коопераций с другими странами не сможет дать столько преимуществ Украине, как Евросоюз.



"У ЕС есть большие средства, как раз бюджетные средства, которые как раз направлены на выравнивание развития стран-членов. И тут, очевидно, что любые другие форматы не будут иметь таких денег... Поэтому эти кооперации Украины с другими странами могут быть вспомогательным фактором, однако не альтернативой членства в ЕС", – сказал он.

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