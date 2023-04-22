Союзники склоняются к гибридному трибуналу над Путиным, - DW
Запад склоняется к созданию гибридного трибунала для преследования ответственных за преступление агрессии против Украины. Процедура предполагает сочетание юрисдикции Украины и процесс на основе международного права
Об этом пишет издание DW.
Высокопоставленные чиновники в Брюсселе рассказали DW, что союзники Украины все же склоняются к тому, что наиболее реалистичен сценарий создания гибридного трибунала, чтобы привлечь РФ к ответственности за совершенные преступления.
Чиновник в ЕС, пожелавший остаться анонимным, уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского Союза в сфере международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции – это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в данном случае.
"Трибунал будет служить политическому императиву, заключающемуся в привлечении к ответственности", - сказал чиновник, добавив, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.
Как отметили в Еврокомиссии, для создания как гибридного трибунала, так и специального международного трибунала нужна мощная поддержка ООН.
Это связано с тем, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство России. Но оно имеет международный иммунитет, а значит, для такого трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.
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- 24 марта стало известно, что лидеры ЕС поддержали идею создания правового механизма, который привлечет российское руководство к ответственности за военные преступления против Украины.
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