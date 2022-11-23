Союзники России отказываются обслуживать российскую платежную систему "Мир" из-за угрозы санкций минфина США
Большинство стран, ранее согласившихся обслуживать российскую платежную систему "Мир", отказались от этого решения в связи с угрозой санкций от минфина США
Об этом сообщает Bloomberg .
Отмечают, что США пообещали наложить санкции на те страны, которые будут помогать или поддерживать использование платежной системы "Мир".
Ранее после первой волны ограничений от США в 2014 году девять стран согласились на использование этой платежной системы. Но после того, как минфин США в сентябре объявил о возможных санкциях, банки шести из этих стран отказались от своего решения.
По информации издания, представители банка России были удивлены отказом "дружественных" стран от использования российской платежной системы. В настоящее время в России ищут альтернативные варианты решения этого вопроса.
- 22 ноября стало известно, что страны ЕС и G7 готовятся 23 ноября согласовать ограничение цен на нефть из РФ.
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