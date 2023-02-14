Союзники работают над эффективным контрнаступлением ВСУ весной, - Остин

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран группы "Раймштайн", которую транслировал Эспрессо.

"Украина хочет использовать первую любую возможность, чтобы достичь выгодных условий на поле боя для себя. Мы ожидаем контратак ВСУ весной. Все наши партнеры и союзники работают тяжело над тем, чтобы у Украины было все для перехода в контрнаступление и оно было эффективным", – отметил он.

Остин добавил. что союзники считают, что у украинцев будет окно возможностей использовать такую инициативу и продолжать изменять ситуацию в бою.

"Мы будем обсуждать с партнерами, что мы еще можем предоставить Украине. Мы хотим предоставлять как можно скорее и как можно больше. Украинские солдаты сейчас учатся на технике в ЕС. Мы надеемся, что лучше обученные солдаты будут добиваться успеха на поле боя", - подытожил министр. обороны США