Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Чем дольше Россия будет воевать в Украине, тем больше она ослабится. Китай и Турция понимают, что это окно возможностей. Россию уже ближайшие союзники пытаются дисквалифицировать из политического клуба больших государств. Страны, имевшие экономические отношения с Россией, уже испытывают токсичность РФ с точки зрения ведения экономических дел", - отметила Константинова.

Политолог добавила, что Россия пытается обходить санкционные меры, используя Азию.

"Многие страны не готовы рассчитываться в рублях с Россией. То, что происходит с российской армией в Украине - это исходная точка для анализа, что будет происходить дальше. Чем больше Россия будет терпеть поражение в Украине, тем меньше будет ее влияние, тем меньше лидеры стран Азии будут спрашивать мнение Путина, и это результат действий РФ", – подчеркнула Константинова.

Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином.

Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за его "взвешенную позицию в отношении Украины", а также раскритиковал "ужасную" политику Вашингтона.

Деятель российской оппозиции в эмиграции, бывший депутат госдумы и известный видеоблогер Марк Фейгин считает, что Путин теперь не главный герой на саммите ШОС

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