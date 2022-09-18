Союзники Путина уже пытаются дисквалифицировать Россию из политического клуба, - политолог-международник Константинова
Политолог-международник Вера Константинова считает, что на Востоке уважают сильного и Россия уже пожинает плоды своей дипломатии
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Чем дольше Россия будет воевать в Украине, тем больше она ослабится. Китай и Турция понимают, что это окно возможностей. Россию уже ближайшие союзники пытаются дисквалифицировать из политического клуба больших государств. Страны, имевшие экономические отношения с Россией, уже испытывают токсичность РФ с точки зрения ведения экономических дел", - отметила Константинова.
Политолог добавила, что Россия пытается обходить санкционные меры, используя Азию.
"Многие страны не готовы рассчитываться в рублях с Россией. То, что происходит с российской армией в Украине - это исходная точка для анализа, что будет происходить дальше. Чем больше Россия будет терпеть поражение в Украине, тем меньше будет ее влияние, тем меньше лидеры стран Азии будут спрашивать мнение Путина, и это результат действий РФ", – подчеркнула Константинова.
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