Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Эта поддержка направлена исключительно на то, чтобы Украина смогла реализовать право на законную самооборону, сохранить свой суверенитет, территориальную целостность и независимость. Это принципы, закрепленные в Международном праве и Уставе ООН", – подчеркнул дипломат.

Ольмедо также подчеркнул, что помощь Украине оружием вполне законна.

Дипломат подчеркнул, что поддержка будет продолжаться, несмотря на обвинения РФ в якобы нарушениях действующих договоров, и напомнил, что именно Россия нарушает резолюции Совбеза, скупая оружие у Ирана и Северной Кореи.

"Если Украина сегодня и нуждается в оружии, то это потому, что Россия начала эту войну, потому что перед вторжением разместила на границах с Украиной массивы военной техники", - добавил он.

Представитель Франции также назвал созванное Россией заседание Совета Безопасности ООН с целью рассмотрения нарушений международных договоров по поставкам оружия "грубой попыткой манипуляции".

"Удивительно видеть, как Россию беспокоят последствия агрессивной войны, которую она сама начала, и за которую несет полную ответственность", - сказал Ольмедо.