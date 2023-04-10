Союзники продолжат поддерживать Украину оружием, несмотря на манипуляции России в ООН, - Франция
Представитель делегации Франции Александр Ольмедо заявил, что мир продолжит оказывать оборонную поддержку Украине, несмотря на манипуляции России в ООН
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Эта поддержка направлена исключительно на то, чтобы Украина смогла реализовать право на законную самооборону, сохранить свой суверенитет, территориальную целостность и независимость. Это принципы, закрепленные в Международном праве и Уставе ООН", – подчеркнул дипломат.
Ольмедо также подчеркнул, что помощь Украине оружием вполне законна.
Дипломат подчеркнул, что поддержка будет продолжаться, несмотря на обвинения РФ в якобы нарушениях действующих договоров, и напомнил, что именно Россия нарушает резолюции Совбеза, скупая оружие у Ирана и Северной Кореи.
"Если Украина сегодня и нуждается в оружии, то это потому, что Россия начала эту войну, потому что перед вторжением разместила на границах с Украиной массивы военной техники", - добавил он.
Представитель Франции также назвал созванное Россией заседание Совета Безопасности ООН с целью рассмотрения нарушений международных договоров по поставкам оружия "грубой попыткой манипуляции".
"Удивительно видеть, как Россию беспокоят последствия агрессивной войны, которую она сама начала, и за которую несет полную ответственность", - сказал Ольмедо.
- На этой неделе РФ проиграла выборы сразу в три органа Организации Объединенных Наций. Поражение Россия потерпела от Румынии, Эстонии, Армении и Чехии.
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