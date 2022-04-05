Союзники поддерживают проведение расследования военных преступлений России в Украине, - генсек НАТО
Все факты зверств российских военных в Буче и других городах Украины должны быть установлены, а все ответственные за их совершение должны быть привлечены к ответственности
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе, пишет "Европейская правда".
"Мы все увидели ужасные изображения убитых мирных жителей в Буче и других городах, которые были под контролем российских военных до последних дней. Это невыносимая жестокость, которой Европа не видела много десятилетий. Убийство мирных жителей – это военное преступление. Все факты должны быть установлены, а все ответственные за эти зверства должны быть привлечены к ответственности", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что такой жестокости масштаба войны Европа не видела со времен Второй мировой войны.
"Союзники поддерживают проведение расследования, в том числе в рамках ООН и Международного уголовного суда", – сказал Столтенберг.
- Напомним, согласно данным СБУ, россияне планируют масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней украинскую армию.
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