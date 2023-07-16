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Союзники поддержат удары по РФ, если это будет сделано украинским оружием, - политик Береза

16 июля, 2023 воскресенье
20:58
Война с Россией

Борислав Береза считает, что западные союзники Украины не будут против ударов по территории РФ, если это будет сделано оружием украинского производства

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Наши союзники готовы воспринять и не будут против ударов по территории РФ, если это будет сделано украинским оружием. Более того, Валерий Залужный заявил о таком желании после коммуникации с американскими и британскими генералами. Тем более после заявления Залужного мы не увидели никаких разногласий или оговорок от наших союзников. Поэтому, несмотря на то, что есть желания и возможности, осталось только реализовать такой план. А реализовать мы его сможем только тогда, когда у нас появится соответствующее оружие украинского производства", - пояснил Береза.

Политик отметил важность создания демилитаризованной зоны на территории РФ.

"Залужному никто не возражает. Союзники не против ударов по РФ, но только оружием украинского производства. Однако хочу напомнить, что еще в прошлом году в статье, которая называлась "Доктрина Залужного-Забродского", было четко указано о том, что единственным вариантом сделать невозможным обстрелы пограничных. из РФ территорий Украины, есть создание демилитаризованной зоны на территории России. А это либо переговоры, либо оружие", - добавил он.

  • 15 июля в интервью Washington Post главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет использовать оружие собственного производства, чтобы осуществлять удары по территории России
  • В том же интервью Залужный подчеркнул, что Украина освободит временно оккупированный Крым сразу, когда на это появятся ресурсы.
  • Также он рассказал, как в 2019 году, когда он приезжал в Брюссель на саммит НАТО, его задержал Интерпол.

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