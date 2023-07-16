Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Наши союзники готовы воспринять и не будут против ударов по территории РФ, если это будет сделано украинским оружием. Более того, Валерий Залужный заявил о таком желании после коммуникации с американскими и британскими генералами. Тем более после заявления Залужного мы не увидели никаких разногласий или оговорок от наших союзников. Поэтому, несмотря на то, что есть желания и возможности, осталось только реализовать такой план. А реализовать мы его сможем только тогда, когда у нас появится соответствующее оружие украинского производства", - пояснил Береза.

Политик отметил важность создания демилитаризованной зоны на территории РФ.

"Залужному никто не возражает. Союзники не против ударов по РФ, но только оружием украинского производства. Однако хочу напомнить, что еще в прошлом году в статье, которая называлась "Доктрина Залужного-Забродского", было четко указано о том, что единственным вариантом сделать невозможным обстрелы пограничных. из РФ территорий Украины, есть создание демилитаризованной зоны на территории России. А это либо переговоры, либо оружие", - добавил он.